https://ria.ru/20220818/moskva-1810413326.html

Бочкарев: за десять лет в Москве построят около 600 километров дорог

Бочкарев: за десять лет в Москве построят около 600 километров дорог - РИА Новости, 18.08.2022

Бочкарев: за десять лет в Москве построят около 600 километров дорог

В Москве за десять лет планируется построить около 600 километров дорог, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:50

2022-08-18T11:50

2022-08-18T11:51

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:702:2392:2048_1920x0_80_0_0_fbe51b74bb1a9f6bb75d489d0eba0d10.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Недвижимость. В Москве за десять лет планируется построить около 600 километров дорог, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода – 2023-2027 и 2028-2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей. Эта программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, в том числе по программе реновации, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов", – рассказал он.Как уточнил Бочкарев, по предварительным оценкам, за этот срок предстоит построить примерно 590 километров улично-дорожной сети, 117 транспортных сооружений и 92 внеуличных перехода.Заммэра напомнил, что с 2011 года в Москве построено более 1 тысячи километров дорог, 20% всей действующей улично-дорожной сети города. Кроме того, строители возвели более 330 транспортных сооружений и свыше 270 внеуличных переходов.

https://ria.ru/20220816/moskva-1810022265.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев