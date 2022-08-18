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Бочкарев: за десять лет в Москве построят около 600 километров дорог - РИА Новости, 18.08.2022
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Бочкарев: за десять лет в Москве построят около 600 километров дорог
Бочкарев: за десять лет в Москве построят около 600 километров дорог - РИА Новости, 18.08.2022
Бочкарев: за десять лет в Москве построят около 600 километров дорог
В Москве за десять лет планируется построить около 600 километров дорог, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:50
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москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Недвижимость. В Москве за десять лет планируется построить около 600 километров дорог, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода – 2023-2027 и 2028-2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей. Эта программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, в том числе по программе реновации, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов", – рассказал он.Как уточнил Бочкарев, по предварительным оценкам, за этот срок предстоит построить примерно 590 километров улично-дорожной сети, 117 транспортных сооружений и 92 внеуличных перехода.Заммэра напомнил, что с 2011 года в Москве построено более 1 тысячи километров дорог, 20% всей действующей улично-дорожной сети города. Кроме того, строители возвели более 330 транспортных сооружений и свыше 270 внеуличных переходов.
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев
11:50 18.08.2022 (обновлено: 11:51 18.08.2022)
 

Бочкарев: за десять лет в Москве построят около 600 километров дорог

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Недвижимость. В Москве за десять лет планируется построить около 600 километров дорог, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода – 2023-2027 и 2028-2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей. Эта программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, в том числе по программе реновации, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов", – рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД
Как уточнил Бочкарев, по предварительным оценкам, за этот срок предстоит построить примерно 590 километров улично-дорожной сети, 117 транспортных сооружений и 92 внеуличных перехода.
Заммэра напомнил, что с 2011 года в Москве построено более 1 тысячи километров дорог, 20% всей действующей улично-дорожной сети города. Кроме того, строители возвели более 330 транспортных сооружений и свыше 270 внеуличных переходов.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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