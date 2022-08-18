В Москве не зафиксировали превышений ПДК вредных веществ в воздухе
Роспотребнадзор: в Москве в среду не выявили превышений ПДК вредных веществ в воздухе
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Превышения ПДК загрязняющих веществ для воздуха в среду в Москве не зафиксировано, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что в связи с появлением дымки и запахом гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы усилен лабораторный контроль атмосферного воздуха во всех административных округах на содержание загрязняющих веществ.
"Для оценки возможного причинения вреда здоровью москвичей 17 августа отбор проб атмосферного воздуха проведен в юго-западном, западном административных округах и ТиНАО для исследований на содержание азота диоксида, углерода оксида, сажи, взвешенных веществ, мелкодисперсных взвешенных частиц... Обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов 17 августа не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест", - говорится в сообщении.
Сообщается, что усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязнения атмосферного отдыха на территории Москвы будет продолжен до нормализации обстановки.
"В настоящее время для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах", - отметили в ведомстве.