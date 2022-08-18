https://ria.ru/20220818/moskva-1810383384.html

В Москве не зафиксировали превышений ПДК вредных веществ в воздухе

В Москве не зафиксировали превышений ПДК вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 18.08.2022

В Москве не зафиксировали превышений ПДК вредных веществ в воздухе

Превышения ПДК загрязняющих веществ для воздуха в среду в Москве не зафиксировано, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:31

2022-08-18T10:31

2022-08-18T10:31

москва

тинао

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810356856_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_74742c7c268c0b3de5e6b2496ad25fcd.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Превышения ПДК загрязняющих веществ для воздуха в среду в Москве не зафиксировано, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что в связи с появлением дымки и запахом гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы усилен лабораторный контроль атмосферного воздуха во всех административных округах на содержание загрязняющих веществ."Для оценки возможного причинения вреда здоровью москвичей 17 августа отбор проб атмосферного воздуха проведен в юго-западном, западном административных округах и ТиНАО для исследований на содержание азота диоксида, углерода оксида, сажи, взвешенных веществ, мелкодисперсных взвешенных частиц... Обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов 17 августа не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест", - говорится в сообщении.Сообщается, что усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязнения атмосферного отдыха на территории Москвы будет продолжен до нормализации обстановки."В настоящее время для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220818/uscherb-1810377748.html

https://ria.ru/20220818/moskva-1810359248.html

москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, тинао, общество