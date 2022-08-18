https://ria.ru/20220818/moskva-1810378325.html

МЧС заявило об отсутствии возгораний в районах Москвы, где есть запах гари

МЧС заявило об отсутствии возгораний в районах Москвы, где есть запах гари - РИА Новости, 18.08.2022

МЧС заявило об отсутствии возгораний в районах Москвы, где есть запах гари

Возгораний на территории Москвы, жители которой жалуются на запах гари, не обнаружено, ситуация находится на особом контроле, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:07

2022-08-18T10:07

2022-08-18T10:07

москва

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Возгораний на территории Москвы, жители которой жалуются на запах гари, не обнаружено, ситуация находится на особом контроле, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В связи с поступающими обращениями на запах гари главное управление сообщает, что возгораний на территории Москвы нет, причинами неприятного запаха являются действующие природные пожары на территории Рязанской области", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что ситуация находится на особом контроле у руководства главка.

https://ria.ru/20220818/gar-1810359592.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество