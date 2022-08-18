https://ria.ru/20220818/moskva-1810378325.html
МЧС заявило об отсутствии возгораний в районах Москвы, где есть запах гари
МЧС заявило об отсутствии возгораний в районах Москвы, где есть запах гари - РИА Новости, 18.08.2022
МЧС заявило об отсутствии возгораний в районах Москвы, где есть запах гари
Возгораний на территории Москвы, жители которой жалуются на запах гари, не обнаружено, ситуация находится на особом контроле, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:07
2022-08-18T10:07
2022-08-18T10:07
москва
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Возгораний на территории Москвы, жители которой жалуются на запах гари, не обнаружено, ситуация находится на особом контроле, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В связи с поступающими обращениями на запах гари главное управление сообщает, что возгораний на территории Москвы нет, причинами неприятного запаха являются действующие природные пожары на территории Рязанской области", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что ситуация находится на особом контроле у руководства главка.
https://ria.ru/20220818/gar-1810359592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МЧС заявило об отсутствии возгораний в районах Москвы, где есть запах гари
В главке МЧС заявили об отсутствии возгораний в районах Москвы, где жалуются на запах гари