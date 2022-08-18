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В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари - РИА Новости, 18.08.2022
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В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари
В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари - РИА Новости, 18.08.2022
В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари
Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы утром в четверг, в том числе и в центре столицы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:24
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общество
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы утром в четверг, в том числе и в центре столицы, передают корреспонденты РИА Новости.Накануне москвичи жаловались на запах гари на юге и юго-западе Москвы. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.В четверг неприятный запах и легкая дымка вновь наблюдаются в южных и юго-западных районах столицы, а также на северо-западе. В частности, как передаёт корреспондент РИА Новости, сегодня утром он ощущался в Путилково. Кроме того, теперь пахнет гарью и в столичном метро. Башни Москва-сити, обычно хорошо видные из центра столицы на Садовом кольце, теперь еле различимы.
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садовое кольцо (москва)
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Дарья Буймова
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Дымка и запах гари: смог от лесных пожаров дошел до центра Москвы
Дымка и запах гари: смог от лесных пожаров дошел до центра Москвы
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общество, садовое кольцо (москва), москва
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва
08:24 18.08.2022 (обновлено: 09:23 18.08.2022)
 
В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари

В некоторых районах Москвы второй день пахнет гарью из-за лесных пожаров под Рязанью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы утром в четверг, в том числе и в центре столицы, передают корреспонденты РИА Новости.
Накануне москвичи жаловались на запах гари на юге и юго-западе Москвы. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
В четверг неприятный запах и легкая дымка вновь наблюдаются в южных и юго-западных районах столицы, а также на северо-западе. В частности, как передаёт корреспондент РИА Новости, сегодня утром он ощущался в Путилково. Кроме того, теперь пахнет гарью и в столичном метро. Башни Москва-сити, обычно хорошо видные из центра столицы на Садовом кольце, теперь еле различимы.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона
 
ОбществоСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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