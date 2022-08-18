https://ria.ru/20220818/moskva-1810359248.html

В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари

В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари - РИА Новости, 18.08.2022

В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари

Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы утром в четверг, в том числе и в центре столицы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:24

2022-08-18T08:24

2022-08-18T09:23

общество

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы утром в четверг, в том числе и в центре столицы, передают корреспонденты РИА Новости.Накануне москвичи жаловались на запах гари на юге и юго-западе Москвы. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.В четверг неприятный запах и легкая дымка вновь наблюдаются в южных и юго-западных районах столицы, а также на северо-западе. В частности, как передаёт корреспондент РИА Новости, сегодня утром он ощущался в Путилково. Кроме того, теперь пахнет гарью и в столичном метро. Башни Москва-сити, обычно хорошо видные из центра столицы на Садовом кольце, теперь еле различимы.

https://ria.ru/20220817/pozhar-1810225242.html

садовое кольцо (москва)

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дымка и запах гари: смог от лесных пожаров дошел до центра Москвы Дымка и запах гари: смог от лесных пожаров дошел до центра Москвы 2022-08-18T08:24 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, садовое кольцо (москва), москва