https://ria.ru/20220818/moskva-1810359248.html
В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари
В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари - РИА Новости, 18.08.2022
В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари
Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы утром в четверг, в том числе и в центре столицы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:24
2022-08-18T08:24
2022-08-18T09:23
общество
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы утром в четверг, в том числе и в центре столицы, передают корреспонденты РИА Новости.Накануне москвичи жаловались на запах гари на юге и юго-западе Москвы. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.В четверг неприятный запах и легкая дымка вновь наблюдаются в южных и юго-западных районах столицы, а также на северо-западе. В частности, как передаёт корреспондент РИА Новости, сегодня утром он ощущался в Путилково. Кроме того, теперь пахнет гарью и в столичном метро. Башни Москва-сити, обычно хорошо видные из центра столицы на Садовом кольце, теперь еле различимы.
https://ria.ru/20220817/pozhar-1810225242.html
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
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Дымка и запах гари: смог от лесных пожаров дошел до центра Москвы
Дымка и запах гари: смог от лесных пожаров дошел до центра Москвы
2022-08-18T08:24
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, садовое кольцо (москва), москва
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва
08:24 18.08.2022 (обновлено: 09:23 18.08.2022)
В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари
В некоторых районах Москвы второй день пахнет гарью из-за лесных пожаров под Рязанью