https://ria.ru/20220818/moskva-1810354191.html

Заммэра сообщила о ситуации с поставками техники в медорганизациях Москвы

Заммэра сообщила о ситуации с поставками техники в медорганизациях Москвы - РИА Новости, 18.08.2022

Заммэра сообщила о ситуации с поставками техники в медорганизациях Москвы

Московские больницы и поликлиники получат около 12 тысяч единиц медицинского оборудования до конца 2022 года, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T07:39

2022-08-18T07:39

2022-08-18T08:00

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московские больницы и поликлиники получат около 12 тысяч единиц медицинского оборудования до конца 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.Отмечается, что вся аналоговая медицинская техника постепенно заменяется на цифровую для ее интеграции в единую медицинскую платформу и повышения качества диагностики."Только с начала года столичные стационары и поликлиники получили свыше 10 тысяч единиц техники. Из них 176 единиц — тяжелое диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований: КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты типов "C-дуга" и "U-дуга" и многое другое. Технику в столичных медорганизациях обновляем в плановом порядке. Кроме того, новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты", - приводят на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

https://ria.ru/20220809/pereplanirovka-1808204796.html

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здоровье, медицина, в россии, анастасия ракова , общество, москва