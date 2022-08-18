07:39 18.08.2022 (обновлено: 08:00 18.08.2022)
Заммэра сообщила о ситуации с поставками техники в медорганизациях Москвы
Заммэра Ракова сообщила о ситуации с поставками оборудования в медорганизации Москвы
© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московские больницы и поликлиники получат около 12 тысяч единиц медицинского оборудования до конца 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.
"С января в поликлиники и больницы города поставили более 10 тысяч единиц медицинского оборудования. В соответствии с планом до конца года столичные медицинские организации получат еще более 11,7 тысячи единиц техники", - говорится на сайте.
Отмечается, что вся аналоговая медицинская техника постепенно заменяется на цифровую для ее интеграции в единую медицинскую платформу и повышения качества диагностики.
"Только с начала года столичные стационары и поликлиники получили свыше 10 тысяч единиц техники. Из них 176 единиц — тяжелое диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований: КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты типов "C-дуга" и "U-дуга" и многое другое. Технику в столичных медорганизациях обновляем в плановом порядке. Кроме того, новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты", - приводят на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.