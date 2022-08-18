https://ria.ru/20220818/moldaviya-1810384661.html
Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков
Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков - РИА Новости, 18.08.2022
Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что преследование и изоляция политических деятелей в республике стала государственной политикой, но диктатуре главы... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:34
2022-08-18T10:34
2022-08-18T10:34
в мире
майя санду
молдавия
игорь додон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_0:15:1785:1019_1920x0_80_0_0_8f9c72d2b2de76ff4dbbf4365260410b.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что преследование и изоляция политических деятелей в республике стала государственной политикой, но диктатуре главы государства Майи Санду скоро придет конец.Суд в четверг рассмотрит запрос прокуроров о продлении домашнего ареста Додону еще на 30 суток."Методы этого антинационального режима не имеют ничего общего с принципами правового государства и уже стали государственной политикой: преследование политиков, пользующихся определенной поддержкой, и их изоляция от общества с целью воспрепятствования их деятельности. Долго это не продлится. Любой диктатуре приходит конец", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, более 50 прокуроров и офицеров, получающих деньги от государства, пытаются найти хоть что-то, что "могло бы оправдать беззакония, заказанные непосредственно Майей Санду". На это тратятся все ресурсы правоохранительных органов, а коррупция, контрабанда и нищета чувствуют себя в Молдавии как никогда комфортно, считает экс-президент.Додона задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения.Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов, чьим неформальным лидером он является, поддержать протесты, которые с мая проводит оппозиция из-за сложной экономической ситуации. Он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220810/dodon-1808604114.html
https://ria.ru/20220730/sandu-1806057703.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_1:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_a6ab1c581acd89e8adc147e11460b2f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, игорь додон
В мире, Майя Санду, Молдавия, Игорь Додон
Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что диктатуре Санду скоро придет конец
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил
, что преследование и изоляция политических деятелей в республике стала государственной политикой, но диктатуре главы государства Майи Санду скоро придет конец.
Суд в четверг рассмотрит запрос прокуроров о продлении домашнего ареста Додону еще на 30 суток.
"Методы этого антинационального режима не имеют ничего общего с принципами правового государства и уже стали государственной политикой: преследование политиков, пользующихся определенной поддержкой, и их изоляция от общества с целью воспрепятствования их деятельности. Долго это не продлится. Любой диктатуре приходит конец", - написал Додон в Telegram-канале.
По его словам, более 50 прокуроров и офицеров, получающих деньги от государства, пытаются найти хоть что-то, что "могло бы оправдать беззакония, заказанные непосредственно Майей Санду
". На это тратятся все ресурсы правоохранительных органов, а коррупция, контрабанда и нищета чувствуют себя в Молдавии
как никогда комфортно, считает экс-президент.
"Я из своей страны не бежал и не собираюсь, я об этом уже говорил. Мне нечего бояться, потому что я не нарушал закон. Я решил бороться с диктаторским режимом, и вместе со всем народом мы справимся с этой сложной миссией", - добавил политик.
Додона задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения.
Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов, чьим неформальным лидером он является, поддержать протесты, которые с мая проводит оппозиция из-за сложной экономической ситуации. Он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".