https://ria.ru/20220818/moldaviya-1810384661.html

Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков

Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков - РИА Новости, 18.08.2022

Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что преследование и изоляция политических деятелей в республике стала государственной политикой, но диктатуре главы... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:34

2022-08-18T10:34

2022-08-18T10:34

в мире

майя санду

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что преследование и изоляция политических деятелей в республике стала государственной политикой, но диктатуре главы государства Майи Санду скоро придет конец.Суд в четверг рассмотрит запрос прокуроров о продлении домашнего ареста Додону еще на 30 суток."Методы этого антинационального режима не имеют ничего общего с принципами правового государства и уже стали государственной политикой: преследование политиков, пользующихся определенной поддержкой, и их изоляция от общества с целью воспрепятствования их деятельности. Долго это не продлится. Любой диктатуре приходит конец", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, более 50 прокуроров и офицеров, получающих деньги от государства, пытаются найти хоть что-то, что "могло бы оправдать беззакония, заказанные непосредственно Майей Санду". На это тратятся все ресурсы правоохранительных органов, а коррупция, контрабанда и нищета чувствуют себя в Молдавии как никогда комфортно, считает экс-президент.Додона задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения.Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов, чьим неформальным лидером он является, поддержать протесты, которые с мая проводит оппозиция из-за сложной экономической ситуации. Он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220810/dodon-1808604114.html

https://ria.ru/20220730/sandu-1806057703.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, майя санду, молдавия, игорь додон