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Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей
Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей - РИА Новости, 18.08.2022
Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил повысить в РФ прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей, он... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:26
2022-08-18T18:26
2022-08-18T18:26
партия "справедливая россия - за правду"
татьяна голикова
сергей миронов
россия
политика
экономика
зарплата
прожиточный минимум
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил повысить в РФ прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей, он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо по вопросу социально-экономического развития страны."Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей", — написал он в своём Telegram-канале.Он отметил, что государству необходимо предоставлять гражданам адресную поддержку."Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государству необходимо более активно поддерживать граждан, как предоставляя адресную поддержку наиболее нуждающимся, так и стимулируя увеличение потребительского спроса в стране", — уточнил он.
https://ria.ru/20220817/vyplata-1810209164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия "справедливая россия - за правду", татьяна голикова, сергей миронов, россия, политика, экономика, зарплата, прожиточный минимум
Партия "Справедливая Россия - за правду", Татьяна Голикова, Сергей Миронов, Россия, Политика, Экономика, Зарплата, прожиточный минимум
Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей
Миронов предложил повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей