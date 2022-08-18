https://ria.ru/20220818/minimum-1810569001.html

Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей

Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей - РИА Новости, 18.08.2022

Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил повысить в РФ прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей, он... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:26

2022-08-18T18:26

2022-08-18T18:26

партия "справедливая россия - за правду"

татьяна голикова

сергей миронов

россия

политика

экономика

зарплата

прожиточный минимум

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил повысить в РФ прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей, он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо по вопросу социально-экономического развития страны."Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей", — написал он в своём Telegram-канале.Он отметил, что государству необходимо предоставлять гражданам адресную поддержку."Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государству необходимо более активно поддерживать граждан, как предоставляя адресную поддержку наиболее нуждающимся, так и стимулируя увеличение потребительского спроса в стране", — уточнил он.

https://ria.ru/20220817/vyplata-1810209164.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

партия "справедливая россия - за правду", татьяна голикова, сергей миронов, россия, политика, экономика, зарплата, прожиточный минимум