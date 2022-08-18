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Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей - РИА Новости, 18.08.2022
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Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей
Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей - РИА Новости, 18.08.2022
Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил повысить в РФ прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей, он... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:26
2022-08-18T18:26
партия "справедливая россия - за правду"
татьяна голикова
сергей миронов
россия
политика
экономика
зарплата
прожиточный минимум
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил повысить в РФ прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей, он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо по вопросу социально-экономического развития страны."Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей", — написал он в своём Telegram-канале.Он отметил, что государству необходимо предоставлять гражданам адресную поддержку."Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государству необходимо более активно поддерживать граждан, как предоставляя адресную поддержку наиболее нуждающимся, так и стимулируя увеличение потребительского спроса в стране", — уточнил он.
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партия "справедливая россия - за правду", татьяна голикова, сергей миронов, россия, политика, экономика, зарплата, прожиточный минимум
Партия "Справедливая Россия - за правду", Татьяна Голикова, Сергей Миронов, Россия, Политика, Экономика, Зарплата, прожиточный минимум
18:26 18.08.2022
 
Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей

Миронов предложил повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил повысить в РФ прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей, он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо по вопросу социально-экономического развития страны.
"Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей", — написал он в своём Telegram-канале.
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Он отметил, что государству необходимо предоставлять гражданам адресную поддержку.
"Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государству необходимо более активно поддерживать граждан, как предоставляя адресную поддержку наиболее нуждающимся, так и стимулируя увеличение потребительского спроса в стране", — уточнил он.
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Вчера, 10:31
Миронов предложил ввести "родительские зарплаты" для неработающих россиян
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"Татьяна ГоликоваСергей МироновРоссияПолитикаЭкономикаЗарплатапрожиточный минимум
 
 
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