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В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала - РИА Новости, 18.08.2022
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В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала
В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала - РИА Новости, 18.08.2022
В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала
Использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:54
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россия
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сша
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, отвечая на вопрос о возможности непредсказуемой эскалации между РФ и США, в частности, идет ли речь о ядерных ударах."Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", - сказал Нечаев на брифинге в четверг, подчеркнув, что применение ядерного арсенала возможно только в рамках ответа при нападении - в рамках самообороны, в чрезвычайных обстоятельствах."Исходим из того, что в США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия", - добавил он.
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россия, в мире, сша, нато
Россия, В мире, США, НАТО
15:54 18.08.2022 (обновлено: 16:12 18.08.2022)
 
В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала

МИД: использование Москвой ядерного арсенала возможно только в качестве ответа

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, отвечая на вопрос о возможности непредсказуемой эскалации между РФ и США, в частности, идет ли речь о ядерных ударах.
"Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", - сказал Нечаев на брифинге в четверг, подчеркнув, что применение ядерного арсенала возможно только в рамках ответа при нападении - в рамках самообороны, в чрезвычайных обстоятельствах.
"Исходим из того, что в США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия", - добавил он.
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
03:35
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