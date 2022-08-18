https://ria.ru/20220818/mid-1810492564.html
В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала
В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала - РИА Новости, 18.08.2022
В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала
Использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:54
2022-08-18T15:54
2022-08-18T16:12
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, отвечая на вопрос о возможности непредсказуемой эскалации между РФ и США, в частности, идет ли речь о ядерных ударах."Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", - сказал Нечаев на брифинге в четверг, подчеркнув, что применение ядерного арсенала возможно только в рамках ответа при нападении - в рамках самообороны, в чрезвычайных обстоятельствах."Исходим из того, что в США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, сша, нато
Россия, В мире, США, НАТО
15:54 18.08.2022 (обновлено: 16:12 18.08.2022)
В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала
МИД: использование Москвой ядерного арсенала возможно только в качестве ответа
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, отвечая на вопрос о возможности непредсказуемой эскалации между РФ и США, в частности, идет ли речь о ядерных ударах.
"Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", - сказал Нечаев на брифинге в четверг, подчеркнув, что применение ядерного арсенала возможно только в рамках ответа при нападении - в рамках самообороны, в чрезвычайных обстоятельствах.
"Исходим из того, что в США
и НАТО
отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия", - добавил он.