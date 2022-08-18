https://ria.ru/20220818/mid-1810492564.html

В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала

В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала - РИА Новости, 18.08.2022

В МИД назвали условие использования Москвой ядерного арсенала

Использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:54

2022-08-18T15:54

2022-08-18T16:12

россия

в мире

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, отвечая на вопрос о возможности непредсказуемой эскалации между РФ и США, в частности, идет ли речь о ядерных ударах."Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", - сказал Нечаев на брифинге в четверг, подчеркнув, что применение ядерного арсенала возможно только в рамках ответа при нападении - в рамках самообороны, в чрезвычайных обстоятельствах."Исходим из того, что в США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия", - добавил он.

https://ria.ru/20220818/signal-1810347541.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сша, нато