14:17 18.08.2022 (обновлено: 15:00 18.08.2022)
Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий
Мэр Краснодара Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий
Андрей Алексеенко. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, городская дума рассмотрит этот вопрос в пятницу, говорится в распоряжении на сайте горадминистрации.
"В связи с поступлением в городскую думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередное заседание городской думы Краснодара седьмого созыва", - говорится в документе.
Заседание состоится 19 августа в 10.00. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городской думы, заседание внеочередное, поэтому будет закрыто для СМИ.
В среду телеведущий Владимир Соловьев и ряд СМИ сообщили, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает.
Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября 2021 года ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
11 августа, 12:10Мэр Краснодара рассказал о ситуации в подшефной харьковской Балаклее