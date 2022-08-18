https://ria.ru/20220818/mer-1810457702.html

Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий - РИА Новости, 18.08.2022

Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, городская дума рассмотрит этот вопрос в пятницу, говорится в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:17

2022-08-18T14:17

2022-08-18T15:00

политика

краснодар

андрей алексеенко

госдума рф

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, городская дума рассмотрит этот вопрос в пятницу, говорится в распоряжении на сайте горадминистрации."В связи с поступлением в городскую думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередное заседание городской думы Краснодара седьмого созыва", - говорится в документе.Заседание состоится 19 августа в 10.00. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городской думы, заседание внеочередное, поэтому будет закрыто для СМИ.В среду телеведущий Владимир Соловьев и ряд СМИ сообщили, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает.Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября 2021 года ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.

https://ria.ru/20220811/balakleya-1808831052.html

краснодар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, краснодар, андрей алексеенко, госдума рф