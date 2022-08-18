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Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий - РИА Новости, 18.08.2022
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Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий
Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий - РИА Новости, 18.08.2022
Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, городская дума рассмотрит этот вопрос в пятницу, говорится в... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:17
2022-08-18T15:00
политика
краснодар
андрей алексеенко
госдума рф
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, городская дума рассмотрит этот вопрос в пятницу, говорится в распоряжении на сайте горадминистрации."В связи с поступлением в городскую думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередное заседание городской думы Краснодара седьмого созыва", - говорится в документе.Заседание состоится 19 августа в 10.00. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городской думы, заседание внеочередное, поэтому будет закрыто для СМИ.В среду телеведущий Владимир Соловьев и ряд СМИ сообщили, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает.Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября 2021 года ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
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политика, краснодар, андрей алексеенко, госдума рф
Политика, Краснодар, Андрей Алексеенко, Госдума РФ
14:17 18.08.2022 (обновлено: 15:00 18.08.2022)
 
Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Мэр Краснодара Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий

CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец / Андрей Алексеенко
Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец /
Андрей Алексеенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, городская дума рассмотрит этот вопрос в пятницу, говорится в распоряжении на сайте горадминистрации.
"В связи с поступлением в городскую думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередное заседание городской думы Краснодара седьмого созыва", - говорится в документе.
Заседание состоится 19 августа в 10.00. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городской думы, заседание внеочередное, поэтому будет закрыто для СМИ.
В среду телеведущий Владимир Соловьев и ряд СМИ сообщили, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает.
Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября 2021 года ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
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ПолитикаКраснодарАндрей АлексеенкоГосдума РФ
 
 
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