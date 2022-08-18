https://ria.ru/20220818/melitopol-1810457808.html

Жительница Мелитополя рассказала, как ее избили украинские солдаты

Жительница Мелитополя рассказала, как ее избили украинские солдаты - РИА Новости, 18.08.2022

Жительница Мелитополя рассказала, как ее избили украинские солдаты

Жительница подконтрольного ВС России Мелитополя в Запорожской области рассказала, что украинские солдаты избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:17

2022-08-18T14:17

2022-08-18T15:24

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Жительница подконтрольного ВС России Мелитополя в Запорожской области рассказала, что украинские солдаты избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в Запорожье за необходимыми документами, а также заставили говорить "я люблю Украину".Алена Фомина заявила журналистам, что въехала в город беспрепятственно, однако в выдаче необходимой справки в исполнительной службе ей отказали. Но уже на следующий день женщину пригласили на допрос, где неизвестные представились сотрудниками Службы безопасности Украины.По ее словам, на следующее утро к ней в квартиру в Запорожье пришли пять украинских солдат в балаклавах и с автоматом. В этот момент, утверждает женщина, с ней находился ее ребенок, который спал."Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все что угодно… Били по лицу, хватали за волосы… Ребят, но так не делается… Я увидела, кто такие враги. Слава богу, что я вернулась домой, к своим детям", — отметила она.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах появились новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789276222.html

https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мелитополь, украина, россия