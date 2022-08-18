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Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле - РИА Новости, 18.08.2022
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Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле
Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле - РИА Новости, 18.08.2022
Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле
Помощник зампредседателя Совета Безопасности РФ Олег Осипов в ответ на критику главы МИД Италии заявил РИА Новости, что Дмитрий Медведев будет и дальше... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:29
2022-08-18T23:29
единая россия
дмитрий медведев
италия
европа
в мире
луиджи ди майо
олег осипов
россия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Помощник зампредседателя Совета Безопасности РФ Олег Осипов в ответ на критику главы МИД Италии заявил РИА Новости, что Дмитрий Медведев будет и дальше объяснять итальянцам и другим европейским гражданам, как обстоят дела на самом деле."А наша ведущая политическая сила - партия "Единая Россия" - готова помочь в работе с людьми и в выстраивании межпартийного диалога", - добавил он.
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единая россия, дмитрий медведев, италия, европа, в мире, луиджи ди майо, олег осипов, россия
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Италия, Европа, В мире, Луиджи Ди Майо, Олег Осипов, Россия
23:29 18.08.2022
 
Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле

Осипов: Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Помощник зампредседателя Совета Безопасности РФ Олег Осипов в ответ на критику главы МИД Италии заявил РИА Новости, что Дмитрий Медведев будет и дальше объяснять итальянцам и другим европейским гражданам, как обстоят дела на самом деле.
"Итальянский министр Ди Майо прочитал один русский Telegram-канал и обеспокоился. Будем и дальше объяснять итальянцам и другим несчастным европейцам, изнывающих под гнетом своих правительств, то, как обстоят дела на самом деле", - сказал Осипов.
"А наша ведущая политическая сила - партия "Единая Россия" - готова помочь в работе с людьми и в выстраивании межпартийного диалога", - добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 22:08
МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии
 
Единая РоссияДмитрий МедведевИталияЕвропаВ миреЛуиджи Ди МайоОлег ОсиповРоссия
 
 
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