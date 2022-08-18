https://ria.ru/20220818/medvedev-1810619073.html

Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле

Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле - РИА Новости, 18.08.2022

Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле

Помощник зампредседателя Совета Безопасности РФ Олег Осипов в ответ на критику главы МИД Италии заявил РИА Новости, что Дмитрий Медведев будет и дальше... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T23:29

2022-08-18T23:29

2022-08-18T23:29

единая россия

дмитрий медведев

италия

европа

в мире

луиджи ди майо

олег осипов

россия

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Помощник зампредседателя Совета Безопасности РФ Олег Осипов в ответ на критику главы МИД Италии заявил РИА Новости, что Дмитрий Медведев будет и дальше объяснять итальянцам и другим европейским гражданам, как обстоят дела на самом деле."А наша ведущая политическая сила - партия "Единая Россия" - готова помочь в работе с людьми и в выстраивании межпартийного диалога", - добавил он.

https://ria.ru/20220729/vmeshatelstvo-1805998333.html

италия

европа

россия

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единая россия, дмитрий медведев, италия, европа, в мире, луиджи ди майо, олег осипов, россия