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Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле
Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле - РИА Новости, 18.08.2022
Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле
Помощник зампредседателя Совета Безопасности РФ Олег Осипов в ответ на критику главы МИД Италии заявил РИА Новости, что Дмитрий Медведев будет и дальше... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:29
2022-08-18T23:29
2022-08-18T23:29
единая россия
дмитрий медведев
италия
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луиджи ди майо
олег осипов
россия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Помощник зампредседателя Совета Безопасности РФ Олег Осипов в ответ на критику главы МИД Италии заявил РИА Новости, что Дмитрий Медведев будет и дальше объяснять итальянцам и другим европейским гражданам, как обстоят дела на самом деле."А наша ведущая политическая сила - партия "Единая Россия" - готова помочь в работе с людьми и в выстраивании межпартийного диалога", - добавил он.
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Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле
Осипов: Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на самом деле