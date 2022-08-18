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Медведев предложил европейцам "призвать своих недоумков к ответу" - РИА Новости, 18.08.2022
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Медведев предложил европейцам "призвать своих недоумков к ответу"
Медведев предложил европейцам "призвать своих недоумков к ответу" - РИА Новости, 18.08.2022
Медведев предложил европейцам "призвать своих недоумков к ответу"
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал европейцев критически отнестись к позиции своих правительств по поводу отношений с Россией. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:49
2022-08-18T15:28
россия
в мире
дмитрий медведев
евросоюз
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал европейцев критически отнестись к позиции своих правительств по поводу отношений с Россией."Действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей", — написал он в Telegram-канале.По словам Медведева, правительства европейских стран "соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения". В то же время, как утверждает политик, "обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили" и не хотят разрывать отношения окончательно. Они, как считает экс-президент, предпочли бы нормальные личные контакты, российские энергоносители в котельных, рынок для своих товаров, успешной торговли."Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь, хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость", — добавил политик.Медведев напомнил, что четыре кабинета министров в Европе за короткий срок уже успели уйти в отставку. И это, как считает зампред российского Совбеза, "явно не конец".
https://ria.ru/20220725/gaz-1804892851.html
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россия, в мире, дмитрий медведев, евросоюз
Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Евросоюз
10:49 18.08.2022 (обновлено: 15:28 18.08.2022)
 
Медведев предложил европейцам "призвать своих недоумков к ответу"

Зампред Совбеза Медведев предложил европейским соседям "призвать своих недоумков к ответу"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал европейцев критически отнестись к позиции своих правительств по поводу отношений с Россией.
"Действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей", — написал он в Telegram-канале.
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По словам Медведева, правительства европейских стран "соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения". В то же время, как утверждает политик, "обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили" и не хотят разрывать отношения окончательно. Они, как считает экс-президент, предпочли бы нормальные личные контакты, российские энергоносители в котельных, рынок для своих товаров, успешной торговли.
"Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь, хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость", — добавил политик.
Медведев напомнил, что четыре кабинета министров в Европе за короткий срок уже успели уйти в отставку. И это, как считает зампред российского Совбеза, "явно не конец".
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