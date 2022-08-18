10:49 18.08.2022 (обновлено: 15:28 18.08.2022)
Медведев предложил европейцам "призвать своих недоумков к ответу"
Зампред Совбеза Медведев предложил европейским соседям "призвать своих недоумков к ответу"
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал европейцев критически отнестись к позиции своих правительств по поводу отношений с Россией.
По словам Медведева, правительства европейских стран "соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения". В то же время, как утверждает политик, "обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили" и не хотят разрывать отношения окончательно. Они, как считает экс-президент, предпочли бы нормальные личные контакты, российские энергоносители в котельных, рынок для своих товаров, успешной торговли.
"Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь, хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость", — добавил политик.
Медведев напомнил, что четыре кабинета министров в Европе за короткий срок уже успели уйти в отставку. И это, как считает зампред российского Совбеза, "явно не конец".
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