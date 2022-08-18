https://ria.ru/20220818/marin-1810562811.html
Премьер Финляндии заявила о готовности пройти тест на наркотики
Премьер Финляндии заявила о готовности пройти тест на наркотики - РИА Новости, 18.08.2022
Премьер Финляндии заявила о готовности пройти тест на наркотики
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности пройти тест на наличие запрещенных веществ в организме после публикации видео, на котором она бурно... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:09
2022-08-18T18:09
2022-08-18T18:32
в мире
санна марин
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности пройти тест на наличие запрещенных веществ в организме после публикации видео, на котором она бурно веселилась на вечеринке.Глава кабмина выразила удивление тем, что от нее требуют пройти тестирование."Я не видела доказательств того, что что-то где-либо употреблялось", – заметила премьер.Она также отметила, что просмотрела наделавшие много шума видео и не услышала фразу jauhojengi (Слово jauho значит "мука" или "порошок", но иногда обозначает наркотики).Ранее в четверг председатель оппозиционной парламентской партии "Истинные финны" Риикка Пурра подняла тему теста на наркотики для премьер-министра. При этом председатель парламентской фракции социал-демократов, где председателем партии является Марин, Антти Линдтман заявил, что глава кабмина пользуется доверием, несмотря на скандал вокруг вечеринки. Линдтман также сказал, что не видит проблемы в том, что премьер танцевала на частной вечеринке с друзьями.Ранее в соцсетях распространилось видео с вечеринки, где Марин веселится с финскими знаменитостями. Также появились подозрения, что в ее компании употребляли наркотики, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220813/zelenskiy-1809371972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санна марин, финляндия
В мире, Санна Марин, Финляндия
18:09 18.08.2022 (обновлено: 18:32 18.08.2022)
Премьер Финляндии заявила о готовности пройти тест на наркотики
Премьер Финляндии готова пройти тест на наркотики после скандального видео с вечеринки
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила
о готовности пройти тест на наличие запрещенных веществ в организме после публикации видео, на котором она бурно веселилась на вечеринке.
"Мне нечего скрывать. Я не употребляю наркотики", – сказала Марин журналистам, цитату приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Глава кабмина выразила удивление тем, что от нее требуют пройти тестирование.
"Я не видела доказательств того, что что-то где-либо употреблялось", – заметила премьер.
Она также отметила, что просмотрела наделавшие много шума видео и не услышала фразу jauhojengi (Слово jauho значит "мука" или "порошок", но иногда обозначает наркотики).
Ранее в четверг председатель оппозиционной парламентской партии "Истинные финны" Риикка Пурра подняла тему теста на наркотики для премьер-министра. При этом председатель парламентской фракции социал-демократов, где председателем партии является Марин, Антти Линдтман заявил, что глава кабмина пользуется доверием, несмотря на скандал вокруг вечеринки. Линдтман также сказал, что не видит проблемы в том, что премьер танцевала на частной вечеринке с друзьями.
Ранее в соцсетях распространилось видео с вечеринки, где Марин
веселится с финскими знаменитостями. Также появились подозрения, что в ее компании употребляли наркотики, отмечается в сообщении.