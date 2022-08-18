https://ria.ru/20220818/marin-1810562811.html

Премьер Финляндии заявила о готовности пройти тест на наркотики

Премьер Финляндии заявила о готовности пройти тест на наркотики - РИА Новости, 18.08.2022

Премьер Финляндии заявила о готовности пройти тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности пройти тест на наличие запрещенных веществ в организме после публикации видео, на котором она бурно... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:09

2022-08-18T18:09

2022-08-18T18:32

в мире

санна марин

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/56/1562325651_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_001e0a04ad576e2172e4518b1e9bd5de.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности пройти тест на наличие запрещенных веществ в организме после публикации видео, на котором она бурно веселилась на вечеринке.Глава кабмина выразила удивление тем, что от нее требуют пройти тестирование."Я не видела доказательств того, что что-то где-либо употреблялось", – заметила премьер.Она также отметила, что просмотрела наделавшие много шума видео и не услышала фразу jauhojengi (Слово jauho значит "мука" или "порошок", но иногда обозначает наркотики).Ранее в четверг председатель оппозиционной парламентской партии "Истинные финны" Риикка Пурра подняла тему теста на наркотики для премьер-министра. При этом председатель парламентской фракции социал-демократов, где председателем партии является Марин, Антти Линдтман заявил, что глава кабмина пользуется доверием, несмотря на скандал вокруг вечеринки. Линдтман также сказал, что не видит проблемы в том, что премьер танцевала на частной вечеринке с друзьями.Ранее в соцсетях распространилось видео с вечеринки, где Марин веселится с финскими знаменитостями. Также появились подозрения, что в ее компании употребляли наркотики, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220813/zelenskiy-1809371972.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, санна марин, финляндия