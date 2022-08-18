https://ria.ru/20220818/magate-1810505438.html
МИД ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
МИД ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 18.08.2022
МИД ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Россия ожидает, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все же состоится, несмотря на то, что противников у этой миссии предостаточно, заявил заместитель директора РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:26
2022-08-18T16:26
2022-08-18T16:26
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энергодар
магатэ
запорожская аэс
украина
запорожская область
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия ожидает, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все же состоится, несмотря на то, что противников у этой миссии предостаточно, заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев."Ожидаем, что запланированная еще в июне международная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все-таки состоится, находимся в постоянном контакте по этому вопросу с руководством агентства. Как известно, гендиректор МАГАТЭ собирается посетить эту станцию лично", - сказал Нечаев на брифинге."Как и прежде, когда практически согласованный визит на Запорожскую АЭС был сорван из-за вмешательства секретариата ООН и препятствий украинской стороны, противников у этой миссии сегодня предостаточно", - добавил он, напомнив о недавних выступлениях официального представителя генсека ООН.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810412450.html
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РИА Новости
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в мире, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, украина, запорожская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Запорожская область, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Замглавы департамента МИД Нечаев: Россия ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС