https://ria.ru/20220818/magate-1810505438.html

МИД ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

МИД ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 18.08.2022

МИД ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Россия ожидает, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все же состоится, несмотря на то, что противников у этой миссии предостаточно, заявил заместитель директора РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:26

2022-08-18T16:26

2022-08-18T16:26

в мире

россия

энергодар

магатэ

запорожская аэс

украина

запорожская область

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия ожидает, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все же состоится, несмотря на то, что противников у этой миссии предостаточно, заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев."Ожидаем, что запланированная еще в июне международная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС все-таки состоится, находимся в постоянном контакте по этому вопросу с руководством агентства. Как известно, гендиректор МАГАТЭ собирается посетить эту станцию лично", - сказал Нечаев на брифинге."Как и прежде, когда практически согласованный визит на Запорожскую АЭС был сорван из-за вмешательства секретариата ООН и препятствий украинской стороны, противников у этой миссии сегодня предостаточно", - добавил он, напомнив о недавних выступлениях официального представителя генсека ООН.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810412450.html

https://ria.ru/20220818/zaes-1810495098.html

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энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, украина, запорожская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)