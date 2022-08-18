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Сильные ливни могут нарушить энергоснабжение в девяти регионах России

Сильные ливни могут нарушить энергоснабжение в девяти регионах России - РИА Новости, 18.08.2022

Сильные ливни могут нарушить энергоснабжение в девяти регионах России

Сильные ливни с грозами могут нарушить на этой неделе энергоснабжение сразу в девяти регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов страны,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T02:51

2022-08-18T02:51

2022-08-18T02:53

происшествия

жкх

россия

сахалинская область

хабаровский край

внии гочс

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сильные ливни с грозами могут нарушить на этой неделе энергоснабжение сразу в девяти регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Ливневые дожди с грозами могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на территории Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев. На европейской территории России – в Мурманской, Архангельской областях и Республике Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института отмечают, что водность рек в Приморском крае уже превышает норму в полтора-два раза. "Сильные осадки и ветер могут стать причиной подтопления низменных участков местности в южных и юго-восточных районах субъекта", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20220815/priamure-1809641025.html

россия

сахалинская область

хабаровский край

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происшествия, жкх, россия, сахалинская область, хабаровский край, внии гочс