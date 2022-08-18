https://ria.ru/20220818/les-1810545662.html

В 26 нижегородских муниципалитетах ввели запрет на посещение лесов

В 26 нижегородских муниципалитетах ввели запрет на посещение лесов - РИА Новости, 18.08.2022

В 26 нижегородских муниципалитетах ввели запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов и охоту в период с 18 по 29 августа введен в 26 муниципальных образованиях Нижегородской области из-за жары, заявил глава региона Глеб РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:31

2022-08-18T17:31

2022-08-18T17:32

александр куренков (мчс)

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Запрет на посещение лесов и охоту в период с 18 по 29 августа введен в 26 муниципальных образованиях Нижегородской области из-за жары, заявил глава региона Глеб Никитин.Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки."На территории всей области установлен 3-й класс пожарной опасности, при этом в 26 муниципалитетах (из 37) уже действуют 4-й и 5-й классы, при которых запрещено посещение лесов, в том числе любительская и спортивная охота", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Губернатор сообщил, что пожар в Воротынском районе – единственный из лесных пожаров, действующих на данный момент в регионе. При его общей площади около 3300 гектаров активное горение проходит на 800 гектаров, остальная территория уже пройдена огнем. "Осложняют работу погодные условия и труднодоступность – большую часть территории занимают болота. На месте работают специалисты и регионального минлесхоза, и нашего МЧС. Информацию об обстановке получаю постоянно, держу на контроле", - сказал Никитин.Он добавил, что вместе с этим специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневно оценивать качество атмосферного воздуха. На данный момент превышения допустимой нормы загрязнения нет.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810467439.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр куренков (мчс), нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество