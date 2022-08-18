https://ria.ru/20220818/les-1810446059.html

Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа

Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа - РИА Новости, 18.08.2022

Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа

Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 19 по 28 августа из-за осложнения пожарной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:38

2022-08-18T13:38

2022-08-18T13:38

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

россия

общество

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 19 по 28 августа из-за осложнения пожарной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области."С 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. Доступ в леса ограничен",- сказал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба в своем Telegram-канале.Чиновник уточнил, что эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах. На территории лесного фонда Подмосковья установлен высокий (IV) класс пожарной опасности. По прогнозу Гидрометцентра России, улучшений пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни не ожидается.Филимонов добавил, что с начала этой недели пожарные ликвидировали 14 возгораний, 7 из которых произошли 16 августа."Все пожары ликвидированы в день обнаружения, без угрозы населенным пунктам и объектам экономики", — добавил зампредседателя регионального правительства.

https://ria.ru/20220811/lesa-1808947299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), гидрометцентр, россия, общество