https://ria.ru/20220818/les-1810446059.html
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа - РИА Новости, 18.08.2022
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа
Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 19 по 28 августа из-за осложнения пожарной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:38
2022-08-18T13:38
2022-08-18T13:38
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
россия
общество
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 19 по 28 августа из-за осложнения пожарной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области."С 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. Доступ в леса ограничен",- сказал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба в своем Telegram-канале.Чиновник уточнил, что эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах. На территории лесного фонда Подмосковья установлен высокий (IV) класс пожарной опасности. По прогнозу Гидрометцентра России, улучшений пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни не ожидается.Филимонов добавил, что с начала этой недели пожарные ликвидировали 14 возгораний, 7 из которых произошли 16 августа."Все пожары ликвидированы в день обнаружения, без угрозы населенным пунктам и объектам экономики", — добавил зампредседателя регионального правительства.
https://ria.ru/20220811/lesa-1808947299.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), гидрометцентр, россия, общество
Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Россия, Общество
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа из-за пожарной обстановки