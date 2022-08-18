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Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа - РИА Новости, 18.08.2022
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Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа - РИА Новости, 18.08.2022
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа
Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 19 по 28 августа из-за осложнения пожарной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:38
2022-08-18T13:38
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
россия
общество
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 19 по 28 августа из-за осложнения пожарной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области."С 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. Доступ в леса ограничен",- сказал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба в своем Telegram-канале.Чиновник уточнил, что эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах. На территории лесного фонда Подмосковья установлен высокий (IV) класс пожарной опасности. По прогнозу Гидрометцентра России, улучшений пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни не ожидается.Филимонов добавил, что с начала этой недели пожарные ликвидировали 14 возгораний, 7 из которых произошли 16 августа."Все пожары ликвидированы в день обнаружения, без угрозы населенным пунктам и объектам экономики", — добавил зампредседателя регионального правительства.
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московская область (подмосковье), гидрометцентр, россия, общество
Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Россия, Общество
13:38 18.08.2022
 
Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа

Пребывание в подмосковных лесах ограничат с 19 по 28 августа из-за пожарной обстановки

© РИА Новости / Антон ДенисовМужчина в лесу
Мужчина в лесу - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Мужчина в лесу. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пребывание в лесах Подмосковья ограничат с 19 по 28 августа из-за осложнения пожарной обстановки, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
"С 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. Доступ в леса ограничен",- сказал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба в своем Telegram-канале.
Чиновник уточнил, что эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах. На территории лесного фонда Подмосковья установлен высокий (IV) класс пожарной опасности. По прогнозу Гидрометцентра России, улучшений пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни не ожидается.
Филимонов добавил, что с начала этой недели пожарные ликвидировали 14 возгораний, 7 из которых произошли 16 августа.
"Все пожары ликвидированы в день обнаружения, без угрозы населенным пунктам и объектам экономики", — добавил зампредседателя регионального правительства.
Лес - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 17:32
На Кубани запретили заезжать в леса на автомобилях
 
Московская область (Подмосковье)ГидрометцентрРоссияОбщество
 
 
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