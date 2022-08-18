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Курс доллара упал ниже 60 рублей
Курс доллара упал ниже 60 рублей - РИА Новости, 18.08.2022
Курс доллара упал ниже 60 рублей
Рубль днем в четверг усиливает рост: доллар опустился ниже 60 рублей, евро – ниже 61 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:37
2022-08-18T12:37
2022-08-18T12:49
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рубль днем в четверг усиливает рост: доллар опустился ниже 60 рублей, евро – ниже 61 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.40 мск падал на 85 копеек, до 59,9 рубля (минимум с 3 августа), евро - на 1 рубль, до 60,67 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:37 18.08.2022 (обновлено: 12:49 18.08.2022)
Курс доллара упал ниже 60 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа