https://ria.ru/20220818/kurs-1810432455.html

Курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара упал ниже 60 рублей - РИА Новости, 18.08.2022

Курс доллара упал ниже 60 рублей

Рубль днем в четверг усиливает рост: доллар опустился ниже 60 рублей, евро – ниже 61 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:37

2022-08-18T12:37

2022-08-18T12:49

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рубль днем в четверг усиливает рост: доллар опустился ниже 60 рублей, евро – ниже 61 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.40 мск падал на 85 копеек, до 59,9 рубля (минимум с 3 августа), евро - на 1 рубль, до 60,67 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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