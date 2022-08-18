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Путин раскритиковал главу ОСК за заключенные убыточные контракты - РИА Новости, 18.08.2022
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Путин раскритиковал главу ОСК за заключенные убыточные контракты
Путин раскритиковал главу ОСК за заключенные убыточные контракты - РИА Новости, 18.08.2022
Путин раскритиковал главу ОСК за заключенные убыточные контракты
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, указав, РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:24
2022-08-18T23:56
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
экономика
россия
алексей рахманов
росморпорт
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины."Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, а?" — сказал Путин, обращаясь к главе ОСК Рахманову в ходе совещания по судостроению."Владимир Владимирович, вы, собственно говоря, на самом деле уже даже отчасти ответили на этот вопрос. Эта проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будет состоять", — ответил Рахманов."Мы в таких ситуациях, когда работаем с Минобороны, работаем по ориентировочным ценам, а вот бюджетные правила, к великому сожалению, если мы говорим про суда Росморпорта или, например, в разговорах с частниками, всегда упираемся в две проблемы: мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивированно заявить, какая будет цена. А поскольку мы стараемся быть клиентоориентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами", — продолжил глава корпорации.Он отметил, что "может, это неправильный подход". "Посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала родина, а потом уже наши финансы", — заключил Рахманов.По его словам, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечивать его интересы. "Но это не значит, что нужно делать все шалтай-болтай, начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое", — указал президент.Он подчеркнул, что вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика, а в том, чтобы своевременно и грамотно отработать в короткие сроки все формальные вопросы, связанные с заключением контракта.
https://ria.ru/20220818/sudostroenie-1810565190.html
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объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, экономика, россия, алексей рахманов, росморпорт
Объединенная судостроительная корпорация, Владимир Путин, Экономика, Россия, Алексей Рахманов, Росморпорт
21:24 18.08.2022 (обновлено: 23:56 18.08.2022)
 
Путин раскритиковал главу ОСК за заключенные убыточные контракты

Путин раскритиковал главу ОСК Рахманова за заключенные убыточные контракты

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочие Объединенной судостроительной корпорации
Рабочие Объединенной судостроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рабочие Объединенной судостроительной корпорации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины.
"Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, а?" — сказал Путин, обращаясь к главе ОСК Рахманову в ходе совещания по судостроению.
"Владимир Владимирович, вы, собственно говоря, на самом деле уже даже отчасти ответили на этот вопрос. Эта проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будет состоять", — ответил Рахманов.
"Мы в таких ситуациях, когда работаем с Минобороны, работаем по ориентировочным ценам, а вот бюджетные правила, к великому сожалению, если мы говорим про суда Росморпорта или, например, в разговорах с частниками, всегда упираемся в две проблемы: мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивированно заявить, какая будет цена. А поскольку мы стараемся быть клиентоориентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами", — продолжил глава корпорации.
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Он отметил, что "может, это неправильный подход". "Посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала родина, а потом уже наши финансы", — заключил Рахманов.

"Алексей Львович, вы сказали, что сначала родина, а потом финансы. Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот — нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины. Я обращаю на это ваше внимание", — ответил Путин.

По его словам, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечивать его интересы. "Но это не значит, что нужно делать все шалтай-болтай, начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое", — указал президент.
Он подчеркнул, что вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика, а в том, чтобы своевременно и грамотно отработать в короткие сроки все формальные вопросы, связанные с заключением контракта.
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Объединенная судостроительная корпорацияВладимир ПутинЭкономикаРоссияАлексей РахмановРосморпорт
 
 
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