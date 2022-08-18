https://ria.ru/20220818/kriptoferma-1810410107.html

На Алтае мужчина устроил криптоферму в ковидном госпитале

На Алтае мужчина устроил криптоферму в ковидном госпитале - РИА Новости, 18.08.2022

На Алтае мужчина устроил криптоферму в ковидном госпитале

Сотрудники полиции и ФСБ задержали работника республиканской больницы, устроившего криптоферму в ковидном госпитале, сообщает пресс-служба МВД по Республике... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:43

2022-08-18T11:43

2022-08-18T11:43

криптовалюта

республика алтай

происшествия

россия

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БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции и ФСБ задержали работника республиканской больницы, устроившего криптоферму в ковидном госпитале, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай."Сотрудники полиции при содействии коллег из УФСБ по Республике Алтай задержали 30-летнего местного жителя, работающего в должности главного специалиста по защите информации республиканской больницы", - говорится в сообщении.Мужчина подозревается в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Свою вину он признал."Предварительно установлено, что в феврале прошлого года, испытывая материальные трудности, подозреваемый решил освоить дополнительный заработок в виде добычи криптовалюты "Биткоин", используя компьютер у себя дома. Поняв, что личное оборудование не отвечает необходимым требованиям, он решил перенести его на работу. Подключив системный блок к серверному оборудованию, располагающемуся в помещении, где ранее находился госпиталь больных COVID-19, он приступил к добыче криптовалюты с подключением к линии электросети медицинского учреждения", - уточняют в МВД.Почти в течении года мужчина незаконно пользовался электроэнергией, поступающей в республиканскую больницу, причинив учреждению материальный ущерб на сумму почти 400 тысяч рублей."По месту жительства и рабочем месте подозреваемого проведены обыски. Изъято компьютерное оборудование, приносящее незаконный доход: видеокарты, жесткие диски, системные блоки, а также специализированные технические средства для добычи криптовалюты", - говорится в сообщении сообщении.В пресс-службе отмечают, что теперь сотруднику больницы грозит до 2 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220719/kompyutery-1803352561.html

https://ria.ru/20220616/gpu-1795753190.html

https://ria.ru/20220120/fsb-1768701896.html

республика алтай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

криптовалюта, республика алтай, происшествия, россия