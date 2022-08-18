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На Алтае мужчина устроил криптоферму в ковидном госпитале - РИА Новости, 18.08.2022
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На Алтае мужчина устроил криптоферму в ковидном госпитале
На Алтае мужчина устроил криптоферму в ковидном госпитале - РИА Новости, 18.08.2022
На Алтае мужчина устроил криптоферму в ковидном госпитале
Сотрудники полиции и ФСБ задержали работника республиканской больницы, устроившего криптоферму в ковидном госпитале, сообщает пресс-служба МВД по Республике... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:43
2022-08-18T11:43
криптовалюта
республика алтай
происшествия
россия
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БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции и ФСБ задержали работника республиканской больницы, устроившего криптоферму в ковидном госпитале, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай."Сотрудники полиции при содействии коллег из УФСБ по Республике Алтай задержали 30-летнего местного жителя, работающего в должности главного специалиста по защите информации республиканской больницы", - говорится в сообщении.Мужчина подозревается в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Свою вину он признал."Предварительно установлено, что в феврале прошлого года, испытывая материальные трудности, подозреваемый решил освоить дополнительный заработок в виде добычи криптовалюты "Биткоин", используя компьютер у себя дома. Поняв, что личное оборудование не отвечает необходимым требованиям, он решил перенести его на работу. Подключив системный блок к серверному оборудованию, располагающемуся в помещении, где ранее находился госпиталь больных COVID-19, он приступил к добыче криптовалюты с подключением к линии электросети медицинского учреждения", - уточняют в МВД.Почти в течении года мужчина незаконно пользовался электроэнергией, поступающей в республиканскую больницу, причинив учреждению материальный ущерб на сумму почти 400 тысяч рублей."По месту жительства и рабочем месте подозреваемого проведены обыски. Изъято компьютерное оборудование, приносящее незаконный доход: видеокарты, жесткие диски, системные блоки, а также специализированные технические средства для добычи криптовалюты", - говорится в сообщении сообщении.В пресс-службе отмечают, что теперь сотруднику больницы грозит до 2 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220719/kompyutery-1803352561.html
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криптовалюта, республика алтай, происшествия, россия
Криптовалюта, Республика Алтай, Происшествия, Россия
11:43 18.08.2022
 
На Алтае мужчина устроил криптоферму в ковидном госпитале

На Алтае ФСБ задержала работника больницы, устроившего криптоферму в ковидном госпитале

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВидеокарта
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции и ФСБ задержали работника республиканской больницы, устроившего криптоферму в ковидном госпитале, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
"Сотрудники полиции при содействии коллег из УФСБ по Республике Алтай задержали 30-летнего местного жителя, работающего в должности главного специалиста по защите информации республиканской больницы", - говорится в сообщении.
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Мужчина подозревается в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Свою вину он признал.
"Предварительно установлено, что в феврале прошлого года, испытывая материальные трудности, подозреваемый решил освоить дополнительный заработок в виде добычи криптовалюты "Биткоин", используя компьютер у себя дома. Поняв, что личное оборудование не отвечает необходимым требованиям, он решил перенести его на работу. Подключив системный блок к серверному оборудованию, располагающемуся в помещении, где ранее находился госпиталь больных COVID-19, он приступил к добыче криптовалюты с подключением к линии электросети медицинского учреждения", - уточняют в МВД.
Почти в течении года мужчина незаконно пользовался электроэнергией, поступающей в республиканскую больницу, причинив учреждению материальный ущерб на сумму почти 400 тысяч рублей.
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"По месту жительства и рабочем месте подозреваемого проведены обыски. Изъято компьютерное оборудование, приносящее незаконный доход: видеокарты, жесткие диски, системные блоки, а также специализированные технические средства для добычи криптовалюты", - говорится в сообщении сообщении.
В пресс-службе отмечают, что теперь сотруднику больницы грозит до 2 лет тюрьмы.
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