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Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России - РИА Новости, 18.08.2022
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Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России
Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России - РИА Новости, 18.08.2022
Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России
Китай имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил заместитель директора департамента и печати РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:25
2022-08-18T17:25
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
сша
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Китай имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев."Китайская сторона имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе", - сказал Нечаев на брифинге."Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Исходим из того, что существует только один Китай. Правительство КНР – единственное законное правительство, переставляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - отметил дипломат.Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220818/tayvan-1810491234.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Китай, Тайвань, США, Народно-освободительная армия Китая, Визит Пелоси на Тайвань
17:25 18.08.2022
 
Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России

МИД России: КНР имеет все основания для защиты суверенитета и территориальной целостности

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Китай имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Китайская сторона имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе", - сказал Нечаев на брифинге.
"Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Исходим из того, что существует только один Китай. Правительство КНР – единственное законное правительство, переставляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - отметил дипломат.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 15:51
В МИД назвали поездку Пелоси на Тайвань неуклюжей провокацией
Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Рекламный щит приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 11:33
В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань
 
В миреНэнси ПелосиКитайТайваньСШАНародно-освободительная армия КитаяВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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