https://ria.ru/20220818/kitay-1810541635.html

Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России

Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России - РИА Новости, 18.08.2022

Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России

Китай имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил заместитель директора департамента и печати РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:25

2022-08-18T17:25

2022-08-18T17:25

в мире

нэнси пелоси

китай

тайвань

сша

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Китай имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев."Китайская сторона имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе", - сказал Нечаев на брифинге."Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Исходим из того, что существует только один Китай. Правительство КНР – единственное законное правительство, переставляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - отметил дипломат.Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220818/tayvan-1810491234.html

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китай

тайвань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань