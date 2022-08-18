https://ria.ru/20220818/kitay-1810541635.html
Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России
Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России - РИА Новости, 18.08.2022
Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России
Китай имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил заместитель директора департамента и печати РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:25
2022-08-18T17:25
2022-08-18T17:25
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
сша
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_84d1f2e4aae99e73e300621cce784f0a.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Китай имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев."Китайская сторона имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе", - сказал Нечаев на брифинге."Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Исходим из того, что существует только один Китай. Правительство КНР – единственное законное правительство, переставляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - отметил дипломат.Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220818/tayvan-1810491234.html
https://ria.ru/20220817/kitay-1810170947.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_3e67cadfd22610710356b48408f4fd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Китай, Тайвань, США, Народно-освободительная армия Китая, Визит Пелоси на Тайвань
Китай имеет все основания для защиты суверенитета, заявили в МИД России
МИД России: КНР имеет все основания для защиты суверенитета и территориальной целостности
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Китай имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Китайская сторона имеет все основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе", - сказал Нечаев на брифинге.
"Принципиальная позиция России
по тайваньскому вопросу неизменна. Исходим из того, что существует только один Китай
. Правительство КНР – единственное законное правительство, переставляющее весь Китай, а Тайвань
является неотъемлемой частью Китая", - отметил дипломат.
Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК
) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси
, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.