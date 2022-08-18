https://ria.ru/20220818/kitay-1810348073.html

МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая"

МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая" - РИА Новости, 18.08.2022

МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая"

Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T03:50

2022-08-18T03:50

2022-08-18T04:42

в мире

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о "неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров Пелоси. Китай осудил этот жест Вашингтона, увидев в нем поддержку сепаратизма Тайбэя, и начал масштабные военные учения.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

тайвань

сша

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай