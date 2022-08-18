03:50 18.08.2022 (обновлено: 04:42 18.08.2022)
МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая"
МИД заявил, что Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая"
Государственные флаги РФ и КНР. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о "неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром".
"Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела", — отметил Ильичев.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров Пелоси. Китай осудил этот жест Вашингтона, увидев в нем поддержку сепаратизма Тайбэя, и начал масштабные военные учения.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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