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МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая" - РИА Новости, 18.08.2022
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МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая"
МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая" - РИА Новости, 18.08.2022
МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая"
Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T03:50
2022-08-18T04:42
в мире
нэнси пелоси
тайвань
сша
китай
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о "неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров Пелоси. Китай осудил этот жест Вашингтона, увидев в нем поддержку сепаратизма Тайбэя, и начал масштабные военные учения.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, США, Китай
03:50 18.08.2022 (обновлено: 04:42 18.08.2022)
 
МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая"

МИД заявил, что Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о "неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром".
"Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела", — отметил Ильичев.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров Пелоси. Китай осудил этот жест Вашингтона, увидев в нем поддержку сепаратизма Тайбэя, и начал масштабные военные учения.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
Девушка с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Китай останавливает украинизацию Тайваня
 
В миреНэнси ПелосиТайваньСШАКитай
 
 
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