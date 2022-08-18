https://ria.ru/20220818/kinzhal-1810454180.html

В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал"

В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" - РИА Новости, 18.08.2022

В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал"

В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:06

2022-08-18T14:06

2022-08-18T14:39

безопасность

калининградская область

россия

миг-31

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны."Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", — заявили в ведомстве.Уточняется, что "МиГи" будут круглосуточно нести боевое дежурство.В ходе полета, как добавили в министерстве, "отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота".

https://ria.ru/20220812/kinzhal-1809037145.html

калининградская область

россия

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Прибытие в Калининградскую область истребителей с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" Минобороны России: три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Будет организовано их круглосуточное боевое дежурство. 2022-08-18T14:06 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, калининградская область, россия, миг-31