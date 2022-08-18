https://ria.ru/20220818/kinzhal-1810454180.html
В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал"
В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" - РИА Новости, 18.08.2022
В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал"
В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:06
2022-08-18T14:06
2022-08-18T14:39
безопасность
калининградская область
россия
миг-31
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810457167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23a646c06684ee785ece3ab2c8ccfea1.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны."Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", — заявили в ведомстве.Уточняется, что "МиГи" будут круглосуточно нести боевое дежурство.В ходе полета, как добавили в министерстве, "отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота".
https://ria.ru/20220812/kinzhal-1809037145.html
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810457167_18:0:1458:1080_1920x0_80_0_0_485e59cfef1398d4e5d8b0c77ded6e58.jpg
Прибытие в Калининградскую область истребителей с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Минобороны России: три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Будет организовано их круглосуточное боевое дежурство.
2022-08-18T14:06
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калининградская область, россия, миг-31
Безопасность, Калининградская область, Россия, МиГ-31
14:06 18.08.2022 (обновлено: 14:39 18.08.2022)
В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал"
Минобороны: в Калининградскую область перебросили три самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал"