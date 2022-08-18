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В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" - РИА Новости, 18.08.2022
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В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал"
В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" - РИА Новости, 18.08.2022
В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал"
В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:06
2022-08-18T14:39
безопасность
калининградская область
россия
миг-31
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны."Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", — заявили в ведомстве.Уточняется, что "МиГи" будут круглосуточно нести боевое дежурство.В ходе полета, как добавили в министерстве, "отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота".
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калининградская область
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Прибытие в Калининградскую область истребителей с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Минобороны России: три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Будет организовано их круглосуточное боевое дежурство.
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безопасность, калининградская область, россия, миг-31
Безопасность, Калининградская область, Россия, МиГ-31
14:06 18.08.2022 (обновлено: 14:39 18.08.2022)
 
В Калининградскую область перебросили самолеты МиГ-31 с ракетами "Кинжал"

Минобороны: в Калининградскую область перебросили три самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны.
"Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что "МиГи" будут круглосуточно нести боевое дежурство.
В ходе полета, как добавили в министерстве, "отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота".
Истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 00:21Специальная военная операция на Украине
Замглавкома ВКС рассказал о применении ракеты "Кинжал" в спецоперации
 
БезопасностьКалининградская областьРоссияМиГ-31
 
 
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