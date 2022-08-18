https://ria.ru/20220818/kherson-1810472533.html
Калининградская делегация привезла в Херсон гумпомощь
Калининградская делегация привезла в Херсон гумпомощь - РИА Новости, 18.08.2022
Калининградская делегация привезла в Херсон гумпомощь
Делегация Калининградской области привезла в Херсон 10 тонн гуманитарной помощи, техники и оборудования, обсудит с херсонскими властями социальную сферу и... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:05
2022-08-18T15:05
2022-08-18T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
антон алиханов
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ХЕРСОН, 18 авг - РИА Новости. Делегация Калининградской области привезла в Херсон 10 тонн гуманитарной помощи, техники и оборудования, обсудит с херсонскими властями социальную сферу и подготовку к отопительному сезону, рассказал РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Алиханов во главе калининградской делегации в четверг посетил Херсон, он принял участие в церемонии запуска вещания телеканала "Таврия" в области."Мы сегодня с первым официальным визитом, подписываем соглашения с несколькими муниципалитетами, с городом Херсоном в том числе. Привезли уже сегодня 10 тонн гуманитарки, технику, оборудование, передадим сертификаты в том числе на скорые помощи, чтобы у администрации не было проблем с обеспечением в том числе и этими вещами", - сказал губернатор.Алиханов добавил, что планирует обсудить с херсонскими властями подготовку к отопительному сезону и севу озимых."Социальная сфера тоже под нашим вниманием особым", - добавил он. Губернатор уточнил, что его интересует, как дела у пожилых людей, калининградские соцслужбы могут обеспечить дополнительное оборудование, чтобы помочь в этой сфере."Ну и отдельно вопрос по детям-сиротам, как у них здесь обстоят дела, чтобы они были всем обеспечены", - заключил Алиханов.
https://ria.ru/20220817/gumpomosch-1810325407.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810489869_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_24447b8afbda2a36918ba6160ae6e6e0.jpg
Алиханов рассказывает о помощи Херсону от Калининградской области
Алиханов рассказывает о помощи Херсону от Калининградской области
2022-08-18T15:05
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, антон алиханов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Антон Алиханов
15:05 18.08.2022 (обновлено: 15:50 18.08.2022)
Калининградская делегация привезла в Херсон гумпомощь
Калининградская делегация во главе с Алихановым привезла в Херсон гумпомощь
ХЕРСОН, 18 авг - РИА Новости. Делегация Калининградской области привезла в Херсон 10 тонн гуманитарной помощи, техники и оборудования, обсудит с херсонскими властями социальную сферу и подготовку к отопительному сезону, рассказал РИА Новости глава региона Антон Алиханов.
Алиханов во главе калининградской делегации в четверг посетил Херсон
, он принял участие в церемонии запуска вещания телеканала "Таврия" в области.
"Мы сегодня с первым официальным визитом, подписываем соглашения с несколькими муниципалитетами, с городом Херсоном в том числе. Привезли уже сегодня 10 тонн гуманитарки, технику, оборудование, передадим сертификаты в том числе на скорые помощи, чтобы у администрации не было проблем с обеспечением в том числе и этими вещами", - сказал губернатор.
Алиханов добавил, что планирует обсудить с херсонскими властями подготовку к отопительному сезону и севу озимых.
"Социальная сфера тоже под нашим вниманием особым", - добавил он. Губернатор уточнил, что его интересует, как дела у пожилых людей, калининградские соцслужбы могут обеспечить дополнительное оборудование, чтобы помочь в этой сфере.
"Ну и отдельно вопрос по детям-сиротам, как у них здесь обстоят дела, чтобы они были всем обеспечены", - заключил Алиханов.