https://ria.ru/20220818/kherson-1810472533.html

Калининградская делегация привезла в Херсон гумпомощь

Калининградская делегация привезла в Херсон гумпомощь - РИА Новости, 18.08.2022

Калининградская делегация привезла в Херсон гумпомощь

Делегация Калининградской области привезла в Херсон 10 тонн гуманитарной помощи, техники и оборудования, обсудит с херсонскими властями социальную сферу и... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:05

2022-08-18T15:05

2022-08-18T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

антон алиханов

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ХЕРСОН, 18 авг - РИА Новости. Делегация Калининградской области привезла в Херсон 10 тонн гуманитарной помощи, техники и оборудования, обсудит с херсонскими властями социальную сферу и подготовку к отопительному сезону, рассказал РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Алиханов во главе калининградской делегации в четверг посетил Херсон, он принял участие в церемонии запуска вещания телеканала "Таврия" в области."Мы сегодня с первым официальным визитом, подписываем соглашения с несколькими муниципалитетами, с городом Херсоном в том числе. Привезли уже сегодня 10 тонн гуманитарки, технику, оборудование, передадим сертификаты в том числе на скорые помощи, чтобы у администрации не было проблем с обеспечением в том числе и этими вещами", - сказал губернатор.Алиханов добавил, что планирует обсудить с херсонскими властями подготовку к отопительному сезону и севу озимых."Социальная сфера тоже под нашим вниманием особым", - добавил он. Губернатор уточнил, что его интересует, как дела у пожилых людей, калининградские соцслужбы могут обеспечить дополнительное оборудование, чтобы помочь в этой сфере."Ну и отдельно вопрос по детям-сиротам, как у них здесь обстоят дела, чтобы они были всем обеспечены", - заключил Алиханов.

https://ria.ru/20220817/gumpomosch-1810325407.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиханов рассказывает о помощи Херсону от Калининградской области Алиханов рассказывает о помощи Херсону от Калининградской области 2022-08-18T15:05 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, антон алиханов