https://ria.ru/20220818/kherson-1810361273.html

В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ

В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022

В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ

В Херсоне задержан бывший служащий ВСУ, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:38

2022-08-18T08:38

2022-08-18T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

николаев (украина)

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 18 авг — РИА Новости. В Херсоне задержан бывший служащий ВСУ, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск, сообщили представители российских силовых структур.Сам задержанный — Петр Жадан 1984 года рождения — рассказал журналистам, что после начала военной операции он связался со своим бывшим командиром, капитаном Вооруженных сил Украины Сергеем Ченашевым, находившимся в Николаеве, и предложил свою помощь."Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему — я согласен", — сказал задержанный.По его словам, в период с марта по июль он передал координаты девяти таких мест в Херсоне, денег за это не получал.Жадан добавил, что военную службу по контракту в украинской армии проходил с 2015 по 2021 год в 406-й бригаде артиллерии наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки "Гиацинт", за время службы со своей частью трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе.Он признался, что его подразделение принимало участие в боевых действиях близ Мариуполя, который был штаб-квартирой неонацистского полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в России), а также возле села Гранитное в окрестностях Волновахи.

https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810311846.html

https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810284868.html

херсон

россия

николаев (украина)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос бывшего украинского военного, который передавал ВСУ координаты городских объектов В Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных представителю украинских войск 2022-08-18T08:38 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, россия, николаев (украина), вооруженные силы украины