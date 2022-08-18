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В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/kherson-1810361273.html
В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ
В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ
В Херсоне задержан бывший служащий ВСУ, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:38
2022-08-18T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
николаев (украина)
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 18 авг — РИА Новости. В Херсоне задержан бывший служащий ВСУ, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск, сообщили представители российских силовых структур.Сам задержанный — Петр Жадан 1984 года рождения — рассказал журналистам, что после начала военной операции он связался со своим бывшим командиром, капитаном Вооруженных сил Украины Сергеем Ченашевым, находившимся в Николаеве, и предложил свою помощь."Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему — я согласен", — сказал задержанный.По его словам, в период с марта по июль он передал координаты девяти таких мест в Херсоне, денег за это не получал.Жадан добавил, что военную службу по контракту в украинской армии проходил с 2015 по 2021 год в 406-й бригаде артиллерии наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки "Гиацинт", за время службы со своей частью трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе.Он признался, что его подразделение принимало участие в боевых действиях близ Мариуполя, который был штаб-квартирой неонацистского полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в России), а также возле села Гранитное в окрестностях Волновахи.
https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810311846.html
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херсон
россия
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Допрос бывшего украинского военного, который передавал ВСУ координаты городских объектов
В Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных представителю украинских войск
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РИА Новости
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в мире, херсон, россия, николаев (украина), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины
08:38 18.08.2022 (обновлено: 11:28 18.08.2022)
 
В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ

В Херсоне задержали мужчину, который передавал ВСУ координаты городских объектов

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 18 авг — РИА Новости. В Херсоне задержан бывший служащий ВСУ, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск, сообщили представители российских силовых структур.
Сам задержанный — Петр Жадан 1984 года рождения — рассказал журналистам, что после начала военной операции он связался со своим бывшим командиром, капитаном Вооруженных сил Украины Сергеем Ченашевым, находившимся в Николаеве, и предложил свою помощь.
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"Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему — я согласен", — сказал задержанный.
По его словам, в период с марта по июль он передал координаты девяти таких мест в Херсоне, денег за это не получал.
Жадан добавил, что военную службу по контракту в украинской армии проходил с 2015 по 2021 год в 406-й бригаде артиллерии наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки "Гиацинт", за время службы со своей частью трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе.
Он признался, что его подразделение принимало участие в боевых действиях близ Мариуполя, который был штаб-квартирой неонацистского полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в России), а также возле села Гранитное в окрестностях Волновахи.
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