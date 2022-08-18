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В Керчи сработали системы ПВО - РИА Новости, 19.08.2022
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В Керчи сработали системы ПВО
В Керчи сработали системы ПВО - РИА Новости, 19.08.2022
В Керчи сработали системы ПВО
Системы ПВО сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-18T21:26
2022-08-19T05:55
керчь
республика крым
россия
происшествия
владимир путин
в мире
луганская народная республика
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Системы ПВО сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков.По его словам, сейчас опасности для жителей города нет. Кроме того, Крымскому мосту ничего не угрожает, добавил он.В пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" подчеркнули, что мост работает в штатном режиме.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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керчь, республика крым, россия, происшествия, владимир путин, в мире, луганская народная республика, белгородская область
Керчь, Республика Крым, Россия, Происшествия, Владимир Путин, В мире, Луганская Народная Республика, Белгородская область
21:26 18.08.2022 (обновлено: 05:55 19.08.2022)
 
В Керчи сработали системы ПВО

Советник главы Крыма Крючков сообщил о срабатывании ПВО в Керчи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Керченский пролив. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Системы ПВО сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков.
По его словам, сейчас опасности для жителей города нет. Кроме того, Крымскому мосту ничего не угрожает, добавил он.
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Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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КерчьРеспублика КрымРоссияПроисшествияВладимир ПутинВ миреЛуганская Народная РеспубликаБелгородская область
 
 
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