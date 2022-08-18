https://ria.ru/20220818/kerch-1810607787.html

В Керчи сработали системы ПВО

В Керчи сработали системы ПВО - РИА Новости, 19.08.2022

В Керчи сработали системы ПВО

Системы ПВО сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-18T21:26

2022-08-18T21:26

2022-08-19T05:55

керчь

республика крым

россия

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владимир путин

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луганская народная республика

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Системы ПВО сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков.По его словам, сейчас опасности для жителей города нет. Кроме того, Крымскому мосту ничего не угрожает, добавил он.В пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" подчеркнули, что мост работает в штатном режиме.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220818/sklad-1810599898.html

https://ria.ru/20220817/povrezhdeniya-1810242751.html

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республика крым

россия

луганская народная республика

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керчь, республика крым, россия, происшествия, владимир путин, в мире, луганская народная республика, белгородская область