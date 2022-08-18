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В МИД рассказали, кто создает фейки об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 18.08.2022
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В МИД рассказали, кто создает фейки об отношениях России и Казахстана
В МИД рассказали, кто создает фейки об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 18.08.2022
В МИД рассказали, кто создает фейки об отношениях России и Казахстана
Москва не исключает, что за созданием "фейков" о взаимодействии РФ и Казахстана могут стоять желающие "вбить клин" в отношения двух стран, заявил в четверг... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:23
2022-08-18T17:31
россия
казахстан
политика
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва не исключает, что за созданием "фейков" о взаимодействии РФ и Казахстана могут стоять желающие "вбить клин" в отношения двух стран, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Обратили внимание на резкое увеличение в социальных сетях и СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие "вбить клин" в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана", - сказал Нечаев на брифинге.
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россия, казахстан, политика
Россия, Казахстан, Политика
17:23 18.08.2022 (обновлено: 17:31 18.08.2022)
 
В МИД рассказали, кто создает фейки об отношениях России и Казахстана

МИД: фейки об отношениях России и Казахстана создают желающие вбить клин в их отношения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва не исключает, что за созданием "фейков" о взаимодействии РФ и Казахстана могут стоять желающие "вбить клин" в отношения двух стран, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Обратили внимание на резкое увеличение в социальных сетях и СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие "вбить клин" в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана", - сказал Нечаев на брифинге.
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