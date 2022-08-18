https://ria.ru/20220818/kazakhstan-1810541061.html

В МИД рассказали, кто создает фейки об отношениях России и Казахстана

В МИД рассказали, кто создает фейки об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 18.08.2022

В МИД рассказали, кто создает фейки об отношениях России и Казахстана

Москва не исключает, что за созданием "фейков" о взаимодействии РФ и Казахстана могут стоять желающие "вбить клин" в отношения двух стран, заявил в четверг... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:23

2022-08-18T17:23

2022-08-18T17:31

россия

казахстан

политика

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва не исключает, что за созданием "фейков" о взаимодействии РФ и Казахстана могут стоять желающие "вбить клин" в отношения двух стран, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Обратили внимание на резкое увеличение в социальных сетях и СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие "вбить клин" в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана", - сказал Нечаев на брифинге.

https://ria.ru/20220714/kazakhstan-1802492080.html

россия

казахстан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, политика