https://ria.ru/20220818/kanada-1810434526.html

Канадский производитель распродал запасы многоразовой туалетной бумаги

Канадский производитель распродал запасы многоразовой туалетной бумаги - РИА Новости, 18.08.2022

Канадский производитель распродал запасы многоразовой туалетной бумаги

Многоразовая туалетная бумага распродана на сайте канадской компании-производителя Net Zero Company, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:57

2022-08-18T12:57

2022-08-18T12:57

дмитрий медведев

россия

евросоюз

канада

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810435848_0:157:1001:720_1920x0_80_0_0_77553207f0476b5d5bb269fdb4c5f7b9.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 18 авг - РИА Новости. Многоразовая туалетная бумага распродана на сайте канадской компании-производителя Net Zero Company, передает корреспондент РИА Новости.Компания сообщает, что для производства обычной туалетной бумаги ежегодно вырубается около 9,8 миллиона деревьев. Кроме того, отбеленная туалетная бумага выделяет токсины в воздух и воду, что вредит людям и дикой природе.В качестве решения компания предлагает использовать многоразовую туалетную бумагу и дает гарантию. На сайте представлены рулоны из органического хлопка в различной расцветке, однако сейчас все товары распроданы.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции. По его словам, различные инициативы, от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги, разрабатываются ради того, чтобы наказать "дремучую Россию".

https://ria.ru/20220818/bumaga-1810363827.html

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, россия, евросоюз, канада, в мире