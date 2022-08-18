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Канадский производитель распродал запасы многоразовой туалетной бумаги - РИА Новости, 18.08.2022
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Канадский производитель распродал запасы многоразовой туалетной бумаги
Канадский производитель распродал запасы многоразовой туалетной бумаги - РИА Новости, 18.08.2022
Канадский производитель распродал запасы многоразовой туалетной бумаги
Многоразовая туалетная бумага распродана на сайте канадской компании-производителя Net Zero Company, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:57
2022-08-18T12:57
дмитрий медведев
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НЬЮ-ЙОРК, 18 авг - РИА Новости. Многоразовая туалетная бумага распродана на сайте канадской компании-производителя Net Zero Company, передает корреспондент РИА Новости.Компания сообщает, что для производства обычной туалетной бумаги ежегодно вырубается около 9,8 миллиона деревьев. Кроме того, отбеленная туалетная бумага выделяет токсины в воздух и воду, что вредит людям и дикой природе.В качестве решения компания предлагает использовать многоразовую туалетную бумагу и дает гарантию. На сайте представлены рулоны из органического хлопка в различной расцветке, однако сейчас все товары распроданы.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции. По его словам, различные инициативы, от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги, разрабатываются ради того, чтобы наказать "дремучую Россию".
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дмитрий медведев, россия, евросоюз, канада, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Евросоюз, Канада, В мире
12:57 18.08.2022
 
Канадский производитель распродал запасы многоразовой туалетной бумаги

На сайте канадской компании Net Zero Company закончилась многоразовая туалетная бумага

© Фото : Net Zero CompanyМногоразовая туалетная бумага компании-производителя Net Zero Company
Многоразовая туалетная бумага компании-производителя Net Zero Company - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Net Zero Company
Многоразовая туалетная бумага компании-производителя Net Zero Company. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 18 авг - РИА Новости. Многоразовая туалетная бумага распродана на сайте канадской компании-производителя Net Zero Company, передает корреспондент РИА Новости.
Компания сообщает, что для производства обычной туалетной бумаги ежегодно вырубается около 9,8 миллиона деревьев. Кроме того, отбеленная туалетная бумага выделяет токсины в воздух и воду, что вредит людям и дикой природе.
В качестве решения компания предлагает использовать многоразовую туалетную бумагу и дает гарантию. На сайте представлены рулоны из органического хлопка в различной расцветке, однако сейчас все товары распроданы.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции. По его словам, различные инициативы, от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги, разрабатываются ради того, чтобы наказать "дремучую Россию".
Германия - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:06
В Германии нашли способ отапливать дом при помощи туалетной бумаги
 
Дмитрий МедведевРоссияЕвросоюзКанадаВ мире
 
 
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