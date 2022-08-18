https://ria.ru/20220818/kaminy-1810469831.html

В Чехии в десять раз вырос спрос на камины

В Чехии в десять раз вырос спрос на камины - РИА Новости, 18.08.2022

В Чехии в десять раз вырос спрос на камины

Спрос на домашние камины в Чехии по сравнению с летом прошлого года вырос в 10 раз, из-за перегрузки производителей заказчикам приходится ждать по 6-8 месяцев,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:56

2022-08-18T14:56

2022-08-18T14:56

чехия

в мире

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ПРАГА, 18 авг – РИА Новости. Спрос на домашние камины в Чехии по сравнению с летом прошлого года вырос в 10 раз, из-за перегрузки производителей заказчикам приходится ждать по 6-8 месяцев, а вызван этот ажиотаж резким ростом цен на электроэнергию и газ, сообщил в четверг журналистам торговый директор фирмы Upgates Мартин Пех."Отвечая на резкий рост цен на газ и электроэнергию, люди ринулись искать альтернативные решения, и нынешний спрос на камины – один из таких вариантов. Из прежнего, декоративного элемента дома и квартиры, камин возвращается к своему первоначальному предназначению в виде согревающего оборудования. Ведь отопление дровами пока является заметно более выгодным, чем газом или электричеством", - сказал Пех.Новые и качественные камины в чешских магазинах или через интернет можно приобрести за 30 тысяч крон (около 1,2 тысячи долларов), но, по словам Пеха, пользуются спросом и камины по цене в 100 тысяч (около 4,1 тысячи долларов) крон и более.Одновременно и весьма быстро растет спрос на дрова, а также цены на них. В частности, во втором квартале этого года средняя цена одного кубометра дров, по данным компании "Леса Чехии", поднялась в годовом исчислении на 11%, превысив отметку в 1 тысячу крон (около 41,6 доллара).По данным Чешского статуправления, цена на электроэнергию в июле в годовом исчислении выросла на 33,6%, а газа – на 59,8%.

https://ria.ru/20220810/tseny-1808722744.html

https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807866042.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чехия, в мире