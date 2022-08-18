https://ria.ru/20220818/istrebitel-1810455693.html

Финляндия заподозрила два российских МиГ-31 в нарушении границы

Финляндия заподозрила два российских МиГ-31 в нарушении границы - РИА Новости, 18.08.2022

Финляндия заподозрила два российских МиГ-31 в нарушении границы

Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя могли нарушить воздушное пространство страны. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:09

2022-08-18T14:09

2022-08-18T14:09

в мире

финский залив

финляндия

миг-31

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_0:142:3153:1916_1920x0_80_0_0_54e6fb8deacba5589bffd1dea54e6404.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя могли нарушить воздушное пространство страны."Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года", - говорится в сообщении.Военно-воздушные силы Финляндии осуществили полет для оперативной идентификации, уточняют в минобороны. Пограничная служба начала предварительное расследование и предоставит дополнительную информацию по этому вопросу после его завершения, добавили в ведомстве.Ранее о подозрениях в нарушении финского воздушного пространства российскими самолетами сообщалось 4 мая, 6 и 8 апреля.

https://ria.ru/20220817/samolet-1810214840.html

финский залив

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финский залив, финляндия, миг-31