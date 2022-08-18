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Финляндия заподозрила два российских МиГ-31 в нарушении границы
Финляндия заподозрила два российских МиГ-31 в нарушении границы - РИА Новости, 18.08.2022
Финляндия заподозрила два российских МиГ-31 в нарушении границы
Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя могли нарушить воздушное пространство страны. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:09
2022-08-18T14:09
2022-08-18T14:09
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя могли нарушить воздушное пространство страны."Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года", - говорится в сообщении.Военно-воздушные силы Финляндии осуществили полет для оперативной идентификации, уточняют в минобороны. Пограничная служба начала предварительное расследование и предоставит дополнительную информацию по этому вопросу после его завершения, добавили в ведомстве.Ранее о подозрениях в нарушении финского воздушного пространства российскими самолетами сообщалось 4 мая, 6 и 8 апреля.
https://ria.ru/20220817/samolet-1810214840.html
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в мире, финский залив, финляндия, миг-31
В мире, Финский залив, Финляндия, МиГ-31
Финляндия заподозрила два российских МиГ-31 в нарушении границы
Минобороны Финляндии: два российских МиГ-31 могли нарушить воздушное пространство