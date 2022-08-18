https://ria.ru/20220818/inoagent-1810567053.html
ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных
ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных - РИА Новости, 18.08.2022
ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных
ФСБ России подготовила проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях войск РФ можно обрести статус... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:19
2022-08-18T18:19
2022-08-18T18:19
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
иноагенты
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ФСБ России подготовила проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях войск РФ можно обрести статус иностранного агента, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.В сентябре 2021 года ФСБ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, был включен пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных Сил РФ и других силовых структур.В соответствии с нынешним проектом, в этот пункт внесены данные о "перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" подразделений российской армии и силовых ведомств.Проект приказа подготовлен в целях реализации норм федерального закона от 14 июля 2022 года №255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступает в силу с 1 декабря нынешнего года, отмечается в пояснительной записке к проекту."В связи с принятием указанного федерального закона требуется утвердить новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в записке.
https://ria.ru/20220818/inoagenty-1810425576.html
https://ria.ru/20220818/zhurnalistka-1810412733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, иноагенты
Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, иноагенты
ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных
ФСБ: передача за рубеж данных о перевозке военных может стать основанием статуса иноагента
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
ФСБ России подготовила проект
приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях войск РФ можно обрести статус иностранного агента, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
В сентябре 2021 года ФСБ
утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ
, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.
Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, был включен пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных Сил РФ и других силовых структур.
В соответствии с нынешним проектом, в этот пункт внесены данные о "перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" подразделений российской армии и силовых ведомств.
Проект приказа подготовлен в целях реализации норм федерального закона от 14 июля 2022 года №255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступает в силу с 1 декабря нынешнего года, отмечается в пояснительной записке к проекту.
"В связи с принятием указанного федерального закона требуется утвердить новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в записке.