Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/inoagent-1810567053.html
ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных
ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных - РИА Новости, 18.08.2022
ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных
ФСБ России подготовила проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях войск РФ можно обрести статус... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:19
2022-08-18T18:19
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575045530_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_6d59575aab83cd0e3fbbc1a83e8f1c4f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ФСБ России подготовила проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях войск РФ можно обрести статус иностранного агента, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.В сентябре 2021 года ФСБ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, был включен пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных Сил РФ и других силовых структур.В соответствии с нынешним проектом, в этот пункт внесены данные о "перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" подразделений российской армии и силовых ведомств.Проект приказа подготовлен в целях реализации норм федерального закона от 14 июля 2022 года №255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступает в силу с 1 декабря нынешнего года, отмечается в пояснительной записке к проекту."В связи с принятием указанного федерального закона требуется утвердить новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в записке.
https://ria.ru/20220818/inoagenty-1810425576.html
https://ria.ru/20220818/zhurnalistka-1810412733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575045530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cb0c0ce6c8c280c15c14f5af2415ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, иноагенты
Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, иноагенты
18:19 18.08.2022
 
ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных

ФСБ: передача за рубеж данных о перевозке военных может стать основанием статуса иноагента

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы безопасности РФ
Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ФСБ России подготовила проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях войск РФ можно обрести статус иностранного агента, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
В сентябре 2021 года ФСБ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 12:20
Депутат предложил сразу наказывать иноагентов по УК за дискредитацию армии
Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, был включен пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных Сил РФ и других силовых структур.
В соответствии с нынешним проектом, в этот пункт внесены данные о "перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" подразделений российской армии и силовых ведомств.
Проект приказа подготовлен в целях реализации норм федерального закона от 14 июля 2022 года №255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступает в силу с 1 декабря нынешнего года, отмечается в пояснительной записке к проекту.
"В связи с принятием указанного федерального закона требуется утвердить новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в записке.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 11:49
В Екатеринбурге журналистку арестовали за экстремистские материалы
 
БезопасностьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФиноагенты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала