https://ria.ru/20220818/inflyatsiya-1810517447.html

В Подмосковье инфляция снизилась на 16%

В Подмосковье инфляция снизилась на 16% - РИА Новости, 18.08.2022

В Подмосковье инфляция снизилась на 16%

На протяжении трех месяцев показатель инфляции в Подмосковье снижается. В июле она снизилась на 16,55%, а в июне — на 17,56%. При этом значительнее всего рост... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:53

2022-08-18T16:53

2022-08-18T16:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На протяжении трех месяцев показатель инфляции в Подмосковье снижается. В июле она снизилась на 16,55%, а в июне — на 17,56%. При этом значительнее всего рост цен снизился на фрукты и овощи. Об этом сообщил телеканал "360".В качестве причин снижения цен выделяют рост курса рубля, повышение предложения товаров, а также спрос, который могут удовлетворить производители. Такой информацией поделились в главном управлении Банка России.При этом продукты потеряли в цене 15,89%. На показателях сказался рост поставок из-за рубежа, а также импортозамещение. Прибавлять в цене перестали картофель, яблоки, груши, апельсины, бананы, капуста, морковь и свекла. Также инфляция снизилась на свинину и мясо птицы. Подобные продукты активно производят в регионе.По стране показатель инфляции составил 15,1%. При этом к концу года ожидают падения до 12%.Бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев пояснил, что стоимость продуктов напрямую зависит от сезона."Но в целом ситуация в бизнесе более-менее стабилизировалась. Разорванные деловые связи и логистика либо восстановлены, либо найдены альтернативы, ключевая ставка вернулась к нормальным показателям", — пояснил эксперт.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)