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Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей - РИА Новости, 18.08.2022
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Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей - РИА Новости, 18.08.2022
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:10
2022-08-18T12:27
инфляция
экономика
в мире
европа
евросоюз
цены
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных DailyFX.Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2,2% годовых.Только за июль нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,1%, как и прогнозировали аналитики.Базовая годовая инфляция при этом ожидаемо ускорилась до 4% с 3,7% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220818/inflyatsiya-1810398935.html
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инфляция, экономика, в мире, европа, евросоюз, цены
Инфляция, Экономика, В мире, Европа, Евросоюз, Цены
12:10 18.08.2022 (обновлено: 12:27 18.08.2022)
 
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ожидаемо выросла до рекордных 8,9 процента

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных DailyFX.
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Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2,2% годовых.
Только за июль нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,1%, как и прогнозировали аналитики.
Базовая годовая инфляция при этом ожидаемо ускорилась до 4% с 3,7% месяцем ранее.
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