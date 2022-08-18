https://ria.ru/20220818/inflyatsiya-1810422372.html
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей - РИА Новости, 18.08.2022
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:10
2022-08-18T12:10
2022-08-18T12:27
инфляция
экономика
в мире
европа
евросоюз
цены
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных DailyFX.Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2,2% годовых.Только за июль нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,1%, как и прогнозировали аналитики.Базовая годовая инфляция при этом ожидаемо ускорилась до 4% с 3,7% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220818/inflyatsiya-1810398935.html
https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810330830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция, экономика, в мире, европа, евросоюз, цены
Инфляция, Экономика, В мире, Европа, Евросоюз, Цены
12:10 18.08.2022 (обновлено: 12:27 18.08.2022)
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ожидаемо выросла до рекордных 8,9 процента