https://ria.ru/20220818/inflyatsiya-1810422372.html

Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей

Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей - РИА Новости, 18.08.2022

Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:10

2022-08-18T12:10

2022-08-18T12:27

инфляция

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евросоюз

цены

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных DailyFX.Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2,2% годовых.Только за июль нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,1%, как и прогнозировали аналитики.Базовая годовая инфляция при этом ожидаемо ускорилась до 4% с 3,7% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220818/inflyatsiya-1810398935.html

https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810330830.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, в мире, европа, евросоюз, цены