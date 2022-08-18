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Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет - РИА Новости, 18.08.2022
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Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет - РИА Новости, 18.08.2022
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной с февраля 1975 года - 9,3%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:09
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экономика
австрия
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ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной с февраля 1975 года - 9,3%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria."В июле 2022 года уровень инфляции поднялся до 9,3%. Это самый высокий уровень инфляции с февраля 1975 года", - заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас ТомасОн отметил, что прежде всего выросли цены на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общественного питания.Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года, достигнув уровня в 8,7%.
https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810304382.html
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экономика, австрия, в мире
Экономика, Австрия, В мире
11:09 18.08.2022 (обновлено: 12:04 18.08.2022)
 
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет

Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет — 9,3 процента

CC BY 3.0 / Marek Slusarczyk / Вид с воздуха на Грац, Штирия
Вид с воздуха на Грац, Штирия - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
CC BY 3.0 / Marek Slusarczyk /
Вид с воздуха на Грац, Штирия. Архивное фото
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ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной с февраля 1975 года - 9,3%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.
"В июле 2022 года уровень инфляции поднялся до 9,3%. Это самый высокий уровень инфляции с февраля 1975 года", - заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас
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Он отметил, что прежде всего выросли цены на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общественного питания.
"Рост цен особенно заметен при еженедельных покупках: рост стоимости мини-корзины, в которой, помимо продуктов питания и услуг, содержится и топливо, в июле выросло на 19,1%, то есть в два раза выше общей инфляции", — заявил Тобиас Томас.
Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года, достигнув уровня в 8,7%.
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