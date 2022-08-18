https://ria.ru/20220818/inflyatsiya-1810398935.html
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет - РИА Новости, 18.08.2022
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной с февраля 1975 года - 9,3%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:09
2022-08-18T11:09
2022-08-18T12:04
экономика
австрия
в мире
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ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной с февраля 1975 года - 9,3%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria."В июле 2022 года уровень инфляции поднялся до 9,3%. Это самый высокий уровень инфляции с февраля 1975 года", - заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас ТомасОн отметил, что прежде всего выросли цены на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общественного питания.Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года, достигнув уровня в 8,7%.
https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810304382.html
https://ria.ru/20220817/produkty-1810208045.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, австрия, в мире
Экономика, Австрия, В мире
11:09 18.08.2022 (обновлено: 12:04 18.08.2022)
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет
Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной за 47 лет — 9,3 процента