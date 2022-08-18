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Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии - РИА Новости, 18.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220818/importozameschenie-1810351783.html
Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии
Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии - РИА Новости, 18.08.2022
Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии
На то, чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, считает главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:01
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культура
технологии
мосфильм
ленфильм
новости культуры
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На то, чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, считает главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей Сеньковский.Ранее на киностудии "Ленфильм" сообщили, что не смогли перейти на отечественное оборудование, поскольку "оно отсутствует".Он отметил, что на данный момент на "Мосфильме" все оборудование, занятое в съемочном и монтажно-тонировочном периоде, иностранного производства.Также в качестве примера он привел немецкую компанию ARRI, которая больше 100 лет занимается разработками киносъемочной и осветительной техники. По его словам, камеры этой компании можно встретить на любой киносъемочной площадке, и сегодня это стандарт для кинопроизводства."У нас ничего подобного, к сожалению, нет. Примерно с 2009-го "цифра" навсегда пришла в кино, но с тех пор у нас ничего не изменилось. Нужно развивать свои технологии. Сегодня тот, у кого они есть, является двигателем в индустрии", - заключил Сеньковский.
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технологии, мосфильм, ленфильм, новости культуры
Культура, Технологии, Мосфильм, Ленфильм, Новости культуры
07:01 18.08.2022 (обновлено: 10:26 18.08.2022)
 
Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии

Эксперт Сеньковский спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии

© Фото : freepikЧеловек, снимающий на профессиональную камеру
Человек, снимающий на профессиональную камеру - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : freepik
Человек, снимающий на профессиональную камеру. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На то, чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, считает главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей Сеньковский.
Ранее на киностудии "Ленфильм" сообщили, что не смогли перейти на отечественное оборудование, поскольку "оно отсутствует".
"Я думаю, что это десятки лет, так как любое современное кинооборудование работает еще и под управлением программного обеспечения. И всегда это нужно рассматривать только в комплексе. Современная цифровая кинокамера – это, по сути, сложный компьютер. У светодиодного осветительного прибора меню с десятками настроек, оборудование для профессиональной обработки звука или видео работает только под управлением своего ПО и занимает целые студии", - сказал РИА Новости Сеньковский.
Он отметил, что на данный момент на "Мосфильме" все оборудование, занятое в съемочном и монтажно-тонировочном периоде, иностранного производства.
"Российских аналогов нет, за исключением отдельных видов вспомогательной операторской техники: крашбоксы, накамерные фильтры, линзы, восстановленная анаморфотная советская оптика ЛОМО. В комплексе операторской техники даже есть отдельное направление по прокату реквизита – "Игровая техника", и она пользуется большим спросом. Это осветительные приборы ДИГ и как раз те советские камеры, на которые снимались всем известные кинофильмы. Получается, что старое отечественное оборудование до сих пор работает, а нового своего нет", - добавил Сеньковский.
Также в качестве примера он привел немецкую компанию ARRI, которая больше 100 лет занимается разработками киносъемочной и осветительной техники. По его словам, камеры этой компании можно встретить на любой киносъемочной площадке, и сегодня это стандарт для кинопроизводства.
"У нас ничего подобного, к сожалению, нет. Примерно с 2009-го "цифра" навсегда пришла в кино, но с тех пор у нас ничего не изменилось. Нужно развивать свои технологии. Сегодня тот, у кого они есть, является двигателем в индустрии", - заключил Сеньковский.
Вывеска на здании киноконцерна Мосфильм - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
06:36Культура
Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме"
 
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