https://ria.ru/20220818/importozameschenie-1810351783.html
Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии
Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии - РИА Новости, 18.08.2022
Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии
На то, чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, считает главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:01
2022-08-18T07:01
2022-08-18T10:26
культура
технологии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На то, чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, считает главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей Сеньковский.Ранее на киностудии "Ленфильм" сообщили, что не смогли перейти на отечественное оборудование, поскольку "оно отсутствует".Он отметил, что на данный момент на "Мосфильме" все оборудование, занятое в съемочном и монтажно-тонировочном периоде, иностранного производства.Также в качестве примера он привел немецкую компанию ARRI, которая больше 100 лет занимается разработками киносъемочной и осветительной техники. По его словам, камеры этой компании можно встретить на любой киносъемочной площадке, и сегодня это стандарт для кинопроизводства."У нас ничего подобного, к сожалению, нет. Примерно с 2009-го "цифра" навсегда пришла в кино, но с тех пор у нас ничего не изменилось. Нужно развивать свои технологии. Сегодня тот, у кого они есть, является двигателем в индустрии", - заключил Сеньковский.
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технологии, мосфильм, ленфильм, новости культуры
Культура, Технологии, Мосфильм, Ленфильм, Новости культуры
07:01 18.08.2022 (обновлено: 10:26 18.08.2022)
Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии
Эксперт Сеньковский спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На то, чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, считает главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей Сеньковский.
Ранее на киностудии "Ленфильм
" сообщили, что не смогли перейти на отечественное оборудование, поскольку "оно отсутствует".
"Я думаю, что это десятки лет, так как любое современное кинооборудование работает еще и под управлением программного обеспечения. И всегда это нужно рассматривать только в комплексе. Современная цифровая кинокамера – это, по сути, сложный компьютер. У светодиодного осветительного прибора меню с десятками настроек, оборудование для профессиональной обработки звука или видео работает только под управлением своего ПО и занимает целые студии", - сказал РИА Новости Сеньковский.
Он отметил, что на данный момент на "Мосфильме
" все оборудование, занятое в съемочном и монтажно-тонировочном периоде, иностранного производства.
"Российских аналогов нет, за исключением отдельных видов вспомогательной операторской техники: крашбоксы, накамерные фильтры, линзы, восстановленная анаморфотная советская оптика ЛОМО. В комплексе операторской техники даже есть отдельное направление по прокату реквизита – "Игровая техника", и она пользуется большим спросом. Это осветительные приборы ДИГ и как раз те советские камеры, на которые снимались всем известные кинофильмы. Получается, что старое отечественное оборудование до сих пор работает, а нового своего нет", - добавил Сеньковский.
Также в качестве примера он привел немецкую компанию ARRI, которая больше 100 лет занимается разработками киносъемочной и осветительной техники. По его словам, камеры этой компании можно встретить на любой киносъемочной площадке, и сегодня это стандарт для кинопроизводства.
"У нас ничего подобного, к сожалению, нет. Примерно с 2009-го "цифра" навсегда пришла в кино, но с тех пор у нас ничего не изменилось. Нужно развивать свои технологии. Сегодня тот, у кого они есть, является двигателем в индустрии", - заключил Сеньковский.