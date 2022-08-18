https://ria.ru/20220818/importozameschenie-1810351783.html

Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии

Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии - РИА Новости, 18.08.2022

Эксперт спрогнозировал сроки импортозамещения в российской киноиндустрии

На то, чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, считает главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T07:01

2022-08-18T07:01

2022-08-18T10:26

культура

технологии

мосфильм

ленфильм

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800123585_0:19:977:569_1920x0_80_0_0_f7620d6703a8a5cb2b3dd1be567aa233.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На то, чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, считает главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей Сеньковский.Ранее на киностудии "Ленфильм" сообщили, что не смогли перейти на отечественное оборудование, поскольку "оно отсутствует".Он отметил, что на данный момент на "Мосфильме" все оборудование, занятое в съемочном и монтажно-тонировочном периоде, иностранного производства.Также в качестве примера он привел немецкую компанию ARRI, которая больше 100 лет занимается разработками киносъемочной и осветительной техники. По его словам, камеры этой компании можно встретить на любой киносъемочной площадке, и сегодня это стандарт для кинопроизводства."У нас ничего подобного, к сожалению, нет. Примерно с 2009-го "цифра" навсегда пришла в кино, но с тех пор у нас ничего не изменилось. Нужно развивать свои технологии. Сегодня тот, у кого они есть, является двигателем в индустрии", - заключил Сеньковский.

https://ria.ru/20220818/importozameschenie-1810351378.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мосфильм, ленфильм, новости культуры