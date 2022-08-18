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Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме" - РИА Новости, 18.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220818/importozameschenie-1810351378.html
Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме"
Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме" - РИА Новости, 18.08.2022
Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме"
Кинопроизводство на "Мосфильме" полностью зависит от иностранных производителей, заменить их оборудование отечественными аналогами пока невозможно, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T06:36
2022-08-18T10:26
технологии
россия
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импортозамещение
культура
новости культуры
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Кинопроизводство на "Мосфильме" полностью зависит от иностранных производителей, заменить их оборудование отечественными аналогами пока невозможно, сообщил РИА Новости главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей Сеньковский.Он добавил, что на киноконцерне внимательно следят за новостями и новинками российского производства.Также он отметил, что если говорить о кинопроизводстве, то исключением на "Мосфильме" является подразделение "Мосфильм Декор-Строй", которое занимается постройкой декораций любой сложности – от квартиры в хрущевке до городских улиц. Там используются только отечественные материалы.По его словам, с министерством культуры РФ согласовываются "только основные позиции и направления для приобретения технологического оборудования, закупку и модернизацию "Мосфильм" проводит за счет собственных средств".
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технологии, россия, мосфильм, импортозамещение, новости культуры
Технологии, Россия, Мосфильм, Импортозамещение, Культура, Новости культуры
06:36 18.08.2022 (обновлено: 10:26 18.08.2022)
 
Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме"

Инженер Сеньковский заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска на здании киноконцерна "Мосфильм"
Вывеска на здании киноконцерна Мосфильм - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска на здании киноконцерна "Мосфильм". Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Кинопроизводство на "Мосфильме" полностью зависит от иностранных производителей, заменить их оборудование отечественными аналогами пока невозможно, сообщил РИА Новости главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей Сеньковский.
"Если говорить о съемках кинокартин или сериалов, то мы полностью зависим от иностранных производителей. Технологическая цепочка очень сложная и состоит из разных этапов, от самой съемки до речевого озвучивания, записи шумов, перезаписи, цветокоррекции и создания мастеров. На всех этих этапах используется техника и ПО иностранного производства - кинокамеры, свет, аксессуары для съемочных комплектов, микрофоны, программы для конвертации видео, жесткие диски, кинопроекторы и так далее, заменить отечественными аналогами это невозможно", - сказал Сеньковский.
Он добавил, что на киноконцерне внимательно следят за новостями и новинками российского производства.
"Знаем, что есть рабочие образцы, например, светодиодных панелей, есть объективы ЛОМО и Elite, беспроводные системы, но все они уступают в качестве зарубежному оборудованию", - пояснил инженер.
Также он отметил, что если говорить о кинопроизводстве, то исключением на "Мосфильме" является подразделение "Мосфильм Декор-Строй", которое занимается постройкой декораций любой сложности – от квартиры в хрущевке до городских улиц. Там используются только отечественные материалы.
"Мосфильм" ведь – это не только производство кинопродукции, это еще эксплуатация и содержание большой территории: специальный коммунальный транспорт, грузовые электротележки, лебедки и тали в съемочных павильонах и т.д. – все это российского производства", - отметил Сеньковский.
По его словам, с министерством культуры РФ согласовываются "только основные позиции и направления для приобретения технологического оборудования, закупку и модернизацию "Мосфильм" проводит за счет собственных средств".
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