https://ria.ru/20220818/importozameschenie-1810351378.html

Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме"

Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме" - РИА Новости, 18.08.2022

Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме"

Кинопроизводство на "Мосфильме" полностью зависит от иностранных производителей, заменить их оборудование отечественными аналогами пока невозможно, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T06:36

2022-08-18T06:36

2022-08-18T10:26

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мосфильм

импортозамещение

культура

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Кинопроизводство на "Мосфильме" полностью зависит от иностранных производителей, заменить их оборудование отечественными аналогами пока невозможно, сообщил РИА Новости главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей Сеньковский.Он добавил, что на киноконцерне внимательно следят за новостями и новинками российского производства.Также он отметил, что если говорить о кинопроизводстве, то исключением на "Мосфильме" является подразделение "Мосфильм Декор-Строй", которое занимается постройкой декораций любой сложности – от квартиры в хрущевке до городских улиц. Там используются только отечественные материалы.По его словам, с министерством культуры РФ согласовываются "только основные позиции и направления для приобретения технологического оборудования, закупку и модернизацию "Мосфильм" проводит за счет собственных средств".

https://ria.ru/20220708/mikhalkov-1801293807.html

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технологии, россия, мосфильм, импортозамещение, новости культуры