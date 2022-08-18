06:36 18.08.2022 (обновлено: 10:26 18.08.2022)
Инженер заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме"
Инженер Сеньковский заявил о временной невозможности импортозамещения на "Мосфильме"
Вывеска на здании киноконцерна "Мосфильм". Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Кинопроизводство на "Мосфильме" полностью зависит от иностранных производителей, заменить их оборудование отечественными аналогами пока невозможно, сообщил РИА Новости главный инженер-технолог киноконцерна "Мосфильм" Алексей Сеньковский.
"Если говорить о съемках кинокартин или сериалов, то мы полностью зависим от иностранных производителей. Технологическая цепочка очень сложная и состоит из разных этапов, от самой съемки до речевого озвучивания, записи шумов, перезаписи, цветокоррекции и создания мастеров. На всех этих этапах используется техника и ПО иностранного производства - кинокамеры, свет, аксессуары для съемочных комплектов, микрофоны, программы для конвертации видео, жесткие диски, кинопроекторы и так далее, заменить отечественными аналогами это невозможно", - сказал Сеньковский.
Он добавил, что на киноконцерне внимательно следят за новостями и новинками российского производства.
"Знаем, что есть рабочие образцы, например, светодиодных панелей, есть объективы ЛОМО и Elite, беспроводные системы, но все они уступают в качестве зарубежному оборудованию", - пояснил инженер.
Также он отметил, что если говорить о кинопроизводстве, то исключением на "Мосфильме" является подразделение "Мосфильм Декор-Строй", которое занимается постройкой декораций любой сложности – от квартиры в хрущевке до городских улиц. Там используются только отечественные материалы.
"Мосфильм" ведь – это не только производство кинопродукции, это еще эксплуатация и содержание большой территории: специальный коммунальный транспорт, грузовые электротележки, лебедки и тали в съемочных павильонах и т.д. – все это российского производства", - отметил Сеньковский.
По его словам, с министерством культуры РФ согласовываются "только основные позиции и направления для приобретения технологического оборудования, закупку и модернизацию "Мосфильм" проводит за счет собственных средств".