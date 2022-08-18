Рейтинг@Mail.ru
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220818/immunitet-1810606933.html
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете - РИА Новости, 18.08.2022
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете
Публикация данных об уровне коллективного иммунитета на портале стопкоронавирус.рф временно приостанавливается, пока не будет сформирована новая модель расчета, РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:15
2022-08-18T21:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус в россии
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488255_0:329:3017:2026_1920x0_80_0_0_79db3c6607ee39f424af12c77298b0a2.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Публикация данных об уровне коллективного иммунитета на портале стопкоронавирус.рф временно приостанавливается, пока не будет сформирована новая модель расчета, сообщается на сайте портала."В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на Стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.Уточняется, что это связано с изменением генома вируса COVID-19, появления новых геновариантов и смены их доминирования. Все это требует пересмотра модели исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.
https://ria.ru/20220817/snova-1810115839.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488255_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_eb67f8e18cd1aaa9a7ced37ce4d79d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус в россии, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус в России, Вакцинация, Вакцинация россиян от COVID-19
21:15 18.08.2022
 
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете

Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете к COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Публикация данных об уровне коллективного иммунитета на портале стопкоронавирус.рф временно приостанавливается, пока не будет сформирована новая модель расчета, сообщается на сайте портала.
"В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на Стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с изменением генома вируса COVID-19, появления новых геновариантов и смены их доминирования. Все это требует пересмотра модели исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 02:15Распространение коронавируса
Иммунолог назвал особенность повторного COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусВОЗКоронавирус в РоссииВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала