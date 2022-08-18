https://ria.ru/20220818/immunitet-1810606933.html

Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете

Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете - РИА Новости, 18.08.2022

Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете

Публикация данных об уровне коллективного иммунитета на портале стопкоронавирус.рф временно приостанавливается, пока не будет сформирована новая модель расчета, РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:15

2022-08-18T21:15

2022-08-18T21:15

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирус в россии

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Публикация данных об уровне коллективного иммунитета на портале стопкоронавирус.рф временно приостанавливается, пока не будет сформирована новая модель расчета, сообщается на сайте портала."В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на Стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.Уточняется, что это связано с изменением генома вируса COVID-19, появления новых геновариантов и смены их доминирования. Все это требует пересмотра модели исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.

https://ria.ru/20220817/snova-1810115839.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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