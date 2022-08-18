https://ria.ru/20220818/immunitet-1810606933.html
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете - РИА Новости, 18.08.2022
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете
Публикация данных об уровне коллективного иммунитета на портале стопкоронавирус.рф временно приостанавливается, пока не будет сформирована новая модель расчета, РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:15
2022-08-18T21:15
2022-08-18T21:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус в россии
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Публикация данных об уровне коллективного иммунитета на портале стопкоронавирус.рф временно приостанавливается, пока не будет сформирована новая модель расчета, сообщается на сайте портала."В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на Стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета. О возобновлении публикаций будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.Уточняется, что это связано с изменением генома вируса COVID-19, появления новых геновариантов и смены их доминирования. Все это требует пересмотра модели исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.
https://ria.ru/20220817/snova-1810115839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус в россии, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус в России, Вакцинация, Вакцинация россиян от COVID-19
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете
Стопкоронавирус.рф приостановил публикацию данных о коллективном иммунитете к COVID-19