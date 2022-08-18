https://ria.ru/20220818/guterresh-1810465672.html

Генсек ООН посетил Львовский университет

Генсек ООН посетил Львовский университет - РИА Новости, 18.08.2022

Генсек ООН посетил Львовский университет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг посетил национальный университет в украинском Львове, где он встретится с Владимиром Зеленским и турецким... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:41

2022-08-18T14:41

2022-08-18T14:41

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ООН, 18 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг посетил национальный университет в украинском Львове, где он встретится с Владимиром Зеленским и турецким президентом Тайипом Эрдоганом.Согласно заявлению на сайте ООН, Гутерреш отметил, что был рад принять приглашение посетить "очень старый и очень уважаемый" Львовский университет."Сегодня многие люди думают, что значение имеют только власти, но, напротив, все более важную роль в развитии современных демократий играет вклад гражданского общества и научного сообщества", - сказал Гутерреш.По его словам, Львовский университет внес важный вклад в создание Устава ООН: в разработке этого договора принимал участие один из представителей университета.Гутерреш в четверг в рамках визита на Украину примет участие в трехсторонней встрече во Львове с Зеленским и Эрдоганом.

https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810351571.html

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Дарья Буймова

в мире, львов, украина, оон