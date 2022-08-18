https://ria.ru/20220818/guterresh-1810465672.html
Генсек ООН посетил Львовский университет
Генсек ООН посетил Львовский университет - РИА Новости, 18.08.2022
Генсек ООН посетил Львовский университет
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг посетил национальный университет в украинском Львове, где он встретится с Владимиром Зеленским и турецким... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:41
2022-08-18T14:41
2022-08-18T14:41
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ООН, 18 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг посетил национальный университет в украинском Львове, где он встретится с Владимиром Зеленским и турецким президентом Тайипом Эрдоганом.Согласно заявлению на сайте ООН, Гутерреш отметил, что был рад принять приглашение посетить "очень старый и очень уважаемый" Львовский университет."Сегодня многие люди думают, что значение имеют только власти, но, напротив, все более важную роль в развитии современных демократий играет вклад гражданского общества и научного сообщества", - сказал Гутерреш.По его словам, Львовский университет внес важный вклад в создание Устава ООН: в разработке этого договора принимал участие один из представителей университета.Гутерреш в четверг в рамках визита на Украину примет участие в трехсторонней встрече во Львове с Зеленским и Эрдоганом.
https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810351571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина, оон
В мире, Львов, Украина, ООН
Генсек ООН посетил Львовский университет
Генсек ООН Гутерреш посетил университет во Львове, где встретится с Зеленским и Эрдоганом