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Генсек ООН посетил Львовский университет - РИА Новости, 18.08.2022
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Генсек ООН посетил Львовский университет
Генсек ООН посетил Львовский университет - РИА Новости, 18.08.2022
Генсек ООН посетил Львовский университет
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг посетил национальный университет в украинском Львове, где он встретится с Владимиром Зеленским и турецким... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:41
2022-08-18T14:41
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ООН, 18 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг посетил национальный университет в украинском Львове, где он встретится с Владимиром Зеленским и турецким президентом Тайипом Эрдоганом.Согласно заявлению на сайте ООН, Гутерреш отметил, что был рад принять приглашение посетить "очень старый и очень уважаемый" Львовский университет."Сегодня многие люди думают, что значение имеют только власти, но, напротив, все более важную роль в развитии современных демократий играет вклад гражданского общества и научного сообщества", - сказал Гутерреш.По его словам, Львовский университет внес важный вклад в создание Устава ООН: в разработке этого договора принимал участие один из представителей университета.Гутерреш в четверг в рамках визита на Украину примет участие в трехсторонней встрече во Львове с Зеленским и Эрдоганом.
https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810351571.html
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в мире, львов, украина, оон
В мире, Львов, Украина, ООН
14:41 18.08.2022
 
Генсек ООН посетил Львовский университет

Генсек ООН Гутерреш посетил университет во Львове, где встретится с Зеленским и Эрдоганом

© AFP 2022 / Dimitar DilkoffГенсек ООН Антониу Гутерреш во Львове
Генсек ООН Антониу Гутерреш во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
Генсек ООН Антониу Гутерреш во Львове
Читать ria.ru в
ООН, 18 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг посетил национальный университет в украинском Львове, где он встретится с Владимиром Зеленским и турецким президентом Тайипом Эрдоганом.
Согласно заявлению на сайте ООН, Гутерреш отметил, что был рад принять приглашение посетить "очень старый и очень уважаемый" Львовский университет.
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"Сегодня многие люди думают, что значение имеют только власти, но, напротив, все более важную роль в развитии современных демократий играет вклад гражданского общества и научного сообщества", - сказал Гутерреш.
По его словам, Львовский университет внес важный вклад в создание Устава ООН: в разработке этого договора принимал участие один из представителей университета.
Гутерреш в четверг в рамках визита на Украину примет участие в трехсторонней встрече во Львове с Зеленским и Эрдоганом.
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