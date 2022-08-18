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В Госдуме предложили увеличить эфирное время для социальной рекламы
В Госдуме предложили увеличить эфирное время для социальной рекламы - РИА Новости, 18.08.2022
В Госдуме предложили увеличить эфирное время для социальной рекламы
Депутат Госдумы, руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к министрам здравоохранения и культуры РФ с просьбой увеличить эфирное время... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T06:24
2022-08-18T06:24
2022-08-18T06:24
султан хамзаев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к министрам здравоохранения и культуры РФ с просьбой увеличить эфирное время социальной рекламы отказа от вредных и пагубных привычек, любой ТВ-канал, по мнению политика, должен выделять не менее 30 минут в день на показ соцрекламы. Копии запросов есть в распоряжении РИА Новости.Политик также предлагает министерствам подумать над созданием новой социальной рекламы, направленной на популяризацию правильного образа жизни и отказа от вредных привычек.В комментарии для РИА Новости Хамзаев подчеркнул, что любой телевизионный канал должен предоставлять для показа социальной рекламы более 30 минут в день. "В том объеме телевизионного контента, нативной рекламы употребления алкоголя и табака, такая пропаганда практически сводится к нулю. Нам надо провести мониторинг, оценить не только количество, но и качество социальной рекламы и выйти на новый уровень", - сказал он.Данная тема будет поднята на ближайшем заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз, уточнил депутат.
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султан хамзаев, общество, госдума рф
Султан Хамзаев, Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить эфирное время для социальной рекламы
Депутат Госдумы Хамзаев предложил увеличить эфирное время для социальной рекламы
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к министрам здравоохранения и культуры РФ с просьбой увеличить эфирное время социальной рекламы отказа от вредных и пагубных привычек, любой ТВ-канал, по мнению политика, должен выделять не менее 30 минут в день на показ соцрекламы. Копии запросов есть в распоряжении РИА Новости.
"Особо выделил бы необходимость увеличения эфирного времени для социальной рекламы на отечественных каналах, а также предлагаю провести мониторинг существующего контента, направленного на указанные президентом страны задачи, адресную работу с разными возрастными группами", - указывается в письмах министерствам.
Политик также предлагает министерствам подумать над созданием новой социальной рекламы, направленной на популяризацию правильного образа жизни и отказа от вредных привычек.
В комментарии для РИА Новости Хамзаев подчеркнул, что любой телевизионный канал должен предоставлять для показа социальной рекламы более 30 минут в день. "В том объеме телевизионного контента, нативной рекламы употребления алкоголя и табака, такая пропаганда практически сводится к нулю. Нам надо провести мониторинг, оценить не только количество, но и качество социальной рекламы и выйти на новый уровень", - сказал он.
Данная тема будет поднята на ближайшем заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме
по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз, уточнил депутат.