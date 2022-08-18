https://ria.ru/20220818/gosduma-1810351252.html

В Госдуме предложили увеличить эфирное время для социальной рекламы

В Госдуме предложили увеличить эфирное время для социальной рекламы - РИА Новости, 18.08.2022

В Госдуме предложили увеличить эфирное время для социальной рекламы

Депутат Госдумы, руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к министрам здравоохранения и культуры РФ с просьбой увеличить эфирное время... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T06:24

2022-08-18T06:24

2022-08-18T06:24

султан хамзаев

общество

госдума рф

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к министрам здравоохранения и культуры РФ с просьбой увеличить эфирное время социальной рекламы отказа от вредных и пагубных привычек, любой ТВ-канал, по мнению политика, должен выделять не менее 30 минут в день на показ соцрекламы. Копии запросов есть в распоряжении РИА Новости.Политик также предлагает министерствам подумать над созданием новой социальной рекламы, направленной на популяризацию правильного образа жизни и отказа от вредных привычек.В комментарии для РИА Новости Хамзаев подчеркнул, что любой телевизионный канал должен предоставлять для показа социальной рекламы более 30 минут в день. "В том объеме телевизионного контента, нативной рекламы употребления алкоголя и табака, такая пропаганда практически сводится к нулю. Нам надо провести мониторинг, оценить не только количество, но и качество социальной рекламы и выйти на новый уровень", - сказал он.Данная тема будет поднята на ближайшем заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз, уточнил депутат.

https://ria.ru/20220817/svo-1810128294.html

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султан хамзаев, общество, госдума рф