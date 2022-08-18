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Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ
Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ
Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:34
2022-08-18T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько."Мишенью украинских нацистов сегодня вновь стал Центрально-Городской район Горловки, в том числе пострадал Богоявленский кафедральный собор! Разбито окно алтаря, осколки повредили забор и игровые элементы детской площадки", - написал Приходько в Telegram-канале.По его словам, во время обстрела в храме находились сотрудники, люди собирались на утреннюю службу. Никто из них не пострадал.
горловка
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в мире, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка
12:34 18.08.2022
 
Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ

Здание Богоявленского собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько.
"Мишенью украинских нацистов сегодня вновь стал Центрально-Городской район Горловки, в том числе пострадал Богоявленский кафедральный собор! Разбито окно алтаря, осколки повредили забор и игровые элементы детской площадки", - написал Приходько в Telegram-канале.
По его словам, во время обстрела в храме находились сотрудники, люди собирались на утреннюю службу. Никто из них не пострадал.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловка
 
 
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