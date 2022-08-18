https://ria.ru/20220818/gorlovka-1810431200.html
Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ
Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ
Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:34
2022-08-18T12:34
2022-08-18T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006281_0:187:3308:2048_1920x0_80_0_0_b6af499b67ef7a997874f15f3569e16a.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько."Мишенью украинских нацистов сегодня вновь стал Центрально-Городской район Горловки, в том числе пострадал Богоявленский кафедральный собор! Разбито окно алтаря, осколки повредили забор и игровые элементы детской площадки", - написал Приходько в Telegram-канале.По его словам, во время обстрела в храме находились сотрудники, люди собирались на утреннюю службу. Никто из них не пострадал.
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006281_577:0:3308:2048_1920x0_80_0_0_345c6a6b9d2b907de3b12b7a0bc9e6f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка
Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ
Здание Богоявленского собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ