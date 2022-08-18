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Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ

Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022

Здание собора в Горловке было повреждено при обстреле ВСУ

Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:34

2022-08-18T12:34

2022-08-18T12:34

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько."Мишенью украинских нацистов сегодня вновь стал Центрально-Городской район Горловки, в том числе пострадал Богоявленский кафедральный собор! Разбито окно алтаря, осколки повредили забор и игровые элементы детской площадки", - написал Приходько в Telegram-канале.По его словам, во время обстрела в храме находились сотрудники, люди собирались на утреннюю службу. Никто из них не пострадал.

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка