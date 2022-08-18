https://ria.ru/20220818/gorlovka-1810362612.html
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания - РИА Новости, 18.08.2022
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания
Здания управления "Донбассгаза" и кожно-венерологического диспансера повреждены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:51
2022-08-18T08:51
2022-08-18T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Здания управления "Донбассгаза" и кожно-венерологического диспансера повреждены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Горловки украинскими боевиками повреждения различной степени получили здания городского кожно-венерологического диспансера и административного здания Горловского управления по газоснабжению и газификации ГК "Донбассгаз", расположенные по улице Горького", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле в четверг утром Центрально-городского района Горловки "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220817/gorlovka-1810291582.html
https://ria.ru/20220817/gorlovka-1810317634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
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08:51 18.08.2022 (обновлено: 08:52 18.08.2022)
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены два здания
Мэр Горловки Приходько: из-за обстрела ВСУ повреждены "Донбассгаз" и кождиспансер