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МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы" - РИА Новости, 18.08.2022
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МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы"
МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы" - РИА Новости, 18.08.2022
МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы"
Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:13
2022-08-18T12:13
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
андрей мельников
украина
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это."Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW*", - написал Николенко в Facebook**.В качестве примеров он привел публикации, где говорилось, что "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", а также что "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента РФ Владимира) Путина".Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок. А бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".При этом в последнее время СМИ стали появляться публикации о том, что страны Запада теряют интерес к Украине. В частности, колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп писал, что западные союзники уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку погрузятся во внутриэкономические проблемы. А издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220712/zhurnalist-1802047414.html
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , андрей мельников, украина, германия, россия, запорожская аэс
В мире, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Андрей Мельников, Украина, Германия, Россия, Запорожская АЭС
12:13 18.08.2022
 
МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы"

В МИД Украины призвали Берлин отреагировать на "пророссийские материалы" Deutsche Welle*

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это.
"Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW*", - написал Николенко в Facebook**.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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На Украине завели дело против журналиста за антиукраинские публикации
В качестве примеров он привел публикации, где говорилось, что "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", а также что "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента РФ Владимира) Путина".
Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок. А бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
При этом в последнее время СМИ стали появляться публикации о том, что страны Запада теряют интерес к Украине. В частности, колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп писал, что западные союзники уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку погрузятся во внутриэкономические проблемы. А издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 02:51Специальная военная операция на Украине
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В миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичАндрей МельниковУкраинаГерманияРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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