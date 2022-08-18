МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы"
В МИД Украины призвали Берлин отреагировать на "пророссийские материалы" Deutsche Welle*
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это.
"Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW*", - написал Николенко в Facebook**.
В качестве примеров он привел публикации, где говорилось, что "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", а также что "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента РФ Владимира) Путина".
Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок. А бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
При этом в последнее время СМИ стали появляться публикации о том, что страны Запада теряют интерес к Украине. В частности, колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп писал, что западные союзники уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку погрузятся во внутриэкономические проблемы. А издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.