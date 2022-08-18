https://ria.ru/20220818/germaniya-1810423507.html

МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы"

МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы" - РИА Новости, 18.08.2022

МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы"

Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:13

2022-08-18T12:13

2022-08-18T12:13

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

андрей мельников

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это."Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW*", - написал Николенко в Facebook**.В качестве примеров он привел публикации, где говорилось, что "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", а также что "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента РФ Владимира) Путина".Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок. А бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".При этом в последнее время СМИ стали появляться публикации о том, что страны Запада теряют интерес к Украине. В частности, колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп писал, что западные союзники уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку погрузятся во внутриэкономические проблемы. А издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220712/zhurnalist-1802047414.html

https://ria.ru/20220817/evropa-1810123689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, алексей арестович , андрей мельников, украина, германия, россия, запорожская аэс