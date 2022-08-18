https://ria.ru/20220818/gaz-1810534429.html

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне, пишут СМИ

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне, пишут СМИ

РФ стала вторым после США крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию в июне, при этом импорт природного газа из России в Испанию вырос почти на 33%,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:12

2022-08-18T17:12

2022-08-18T17:12

экономика

испания

россия

сша

алжир (республика)

в мире

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078181_0:251:3118:2004_1920x0_80_0_0_ce0bb3b2897e3a27d1be639f6bd9771d.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. РФ стала вторым после США крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию в июне, при этом импорт природного газа из России в Испанию вырос почти на 33%, достигнув рекордных показателей с 2004 года, сообщает газета Razón."Фактически, Россия стала вторым крупнейшим поставщиком Испании (в июне - ред.), на ее долю пришлось 24,4% газа, поступившего в тот период. Она поставила лишь на 10 618 гигаватт-часов (ГВтч) меньше, чем США, которые укрепили свои позиции в качестве основного поставщика, получив 29,6% от общего объема", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Алжир до недавнего времени был крупнейшим поставщиком газа в Испанию, но после обострения отношений с Мадридом уступил первое место США.По данным Razón, в июне на долю Алжира пришлось 21,6% от общего объема импортируемого газа. Тем самым страна опустилась на третье место среди поставщиков."Импорт природного газа из России в Испанию в июне вырос на 32,9% до 8 751 ГВтч, что является самым высоким месячным показателем с 2004 года, когда данные начала фиксировать Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (Cores)", - пишет издание.Газета также отмечает, что в июне импорт природного газа в Испанию, независимо от происхождения, вырос на 5,3% до 35 883 ГВтч, из которых 77% поступило в виде СПГ, а остальные 23% - по трубопроводам. Всего за первые шесть месяцев 2022 года Испания импортировала 226 594 ГВтч , что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.Как отмечается, экспорт природного газа из Испании также вырос в июне на 6,1% до 4 087 ГВтч, из которых 80,7% было экспортировано по трубопроводам, а остальные 19,3% - в виде СПГ. Основным направлением экспорта стала Франция - на ее долю пришлось 3 181 ГВтч, - 77,8% - от общего объема. Кроме того, впервые газ был отправлен в Марокко - 60 ГВтч. В целом за год экспорт природного газа из Испании достиг 29 996 ГВтч, увеличившись на 99,3%.

https://ria.ru/20220818/gaz-1810465336.html

https://ria.ru/20220817/pgnig-1810312985.html

https://ria.ru/20220817/ekonomiya-1810229402.html

испания

россия

сша

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, испания, россия, сша, алжир (республика), в мире, природный газ