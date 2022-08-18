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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне, пишут СМИ
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне, пишут СМИ
РФ стала вторым после США крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию в июне, при этом импорт природного газа из России в Испанию вырос почти на 33%,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:12
2022-08-18T17:12
экономика
испания
россия
сша
алжир (республика)
в мире
природный газ
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. РФ стала вторым после США крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию в июне, при этом импорт природного газа из России в Испанию вырос почти на 33%, достигнув рекордных показателей с 2004 года, сообщает газета Razón."Фактически, Россия стала вторым крупнейшим поставщиком Испании (в июне - ред.), на ее долю пришлось 24,4% газа, поступившего в тот период. Она поставила лишь на 10 618 гигаватт-часов (ГВтч) меньше, чем США, которые укрепили свои позиции в качестве основного поставщика, получив 29,6% от общего объема", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Алжир до недавнего времени был крупнейшим поставщиком газа в Испанию, но после обострения отношений с Мадридом уступил первое место США.По данным Razón, в июне на долю Алжира пришлось 21,6% от общего объема импортируемого газа. Тем самым страна опустилась на третье место среди поставщиков."Импорт природного газа из России в Испанию в июне вырос на 32,9% до 8 751 ГВтч, что является самым высоким месячным показателем с 2004 года, когда данные начала фиксировать Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (Cores)", - пишет издание.Газета также отмечает, что в июне импорт природного газа в Испанию, независимо от происхождения, вырос на 5,3% до 35 883 ГВтч, из которых 77% поступило в виде СПГ, а остальные 23% - по трубопроводам. Всего за первые шесть месяцев 2022 года Испания импортировала 226 594 ГВтч , что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.Как отмечается, экспорт природного газа из Испании также вырос в июне на 6,1% до 4 087 ГВтч, из которых 80,7% было экспортировано по трубопроводам, а остальные 19,3% - в виде СПГ. Основным направлением экспорта стала Франция - на ее долю пришлось 3 181 ГВтч, - 77,8% - от общего объема. Кроме того, впервые газ был отправлен в Марокко - 60 ГВтч. В целом за год экспорт природного газа из Испании достиг 29 996 ГВтч, увеличившись на 99,3%.
https://ria.ru/20220818/gaz-1810465336.html
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экономика, испания, россия, сша, алжир (республика), в мире, природный газ
Экономика, Испания, Россия, США, Алжир (республика), В мире, Природный газ
17:12 18.08.2022
 
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне, пишут СМИ

Razon: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию в июне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. РФ стала вторым после США крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию в июне, при этом импорт природного газа из России в Испанию вырос почти на 33%, достигнув рекордных показателей с 2004 года, сообщает газета Razón.
"Фактически, Россия стала вторым крупнейшим поставщиком Испании (в июне - ред.), на ее долю пришлось 24,4% газа, поступившего в тот период. Она поставила лишь на 10 618 гигаватт-часов (ГВтч) меньше, чем США, которые укрепили свои позиции в качестве основного поставщика, получив 29,6% от общего объема", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что Алжир до недавнего времени был крупнейшим поставщиком газа в Испанию, но после обострения отношений с Мадридом уступил первое место США.
По данным Razón, в июне на долю Алжира пришлось 21,6% от общего объема импортируемого газа. Тем самым страна опустилась на третье место среди поставщиков.
"Импорт природного газа из России в Испанию в июне вырос на 32,9% до 8 751 ГВтч, что является самым высоким месячным показателем с 2004 года, когда данные начала фиксировать Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (Cores)", - пишет издание.
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Газета также отмечает, что в июне импорт природного газа в Испанию, независимо от происхождения, вырос на 5,3% до 35 883 ГВтч, из которых 77% поступило в виде СПГ, а остальные 23% - по трубопроводам. Всего за первые шесть месяцев 2022 года Испания импортировала 226 594 ГВтч , что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Как отмечается, экспорт природного газа из Испании также вырос в июне на 6,1% до 4 087 ГВтч, из которых 80,7% было экспортировано по трубопроводам, а остальные 19,3% - в виде СПГ. Основным направлением экспорта стала Франция - на ее долю пришлось 3 181 ГВтч, - 77,8% - от общего объема. Кроме того, впервые газ был отправлен в Марокко - 60 ГВтч. В целом за год экспорт природного газа из Испании достиг 29 996 ГВтч, увеличившись на 99,3%.
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