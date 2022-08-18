14:39 18.08.2022 (обновлено: 15:16 18.08.2022)
В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, пишет FT
FT: импортеры из ЕС призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной
Флаг Норвегии
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Руководители нефтегазовых компаний в Евросоюзе сочли необходимым попросить Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, пишет Financial Times.
Автор статьи Дэвид Шеппард уточняет, что еще недавно такой шаг казался немыслимым. Норвегия и до этого существенно помогла Европе, страдающей от газового кризиса, когда максимально нарастила производство газа в ущерб нефтедобыче. Однако теперь представители концернов в ЕС все чаще в частном порядке заявляют, что Осло "следует согласиться на экспорт по сниженной цене". Учитывая тот факт, что норвежский газ составляет 25 процентов от общего импорта Евросоюза, доходы скандинавской страны от поставок энергоносителей в этом году приблизятся к 100 миллиардам евро.
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Однако, по мнению покупателей, такая прибыль означает, что у королевства уже есть определенная бюджетная свобода. На этом основании они хотят прийти к "компромиссному соглашению" с Норвегией.
"Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения", — подчеркивается в материале.
Такой шаг может быть выгоден и самой Норвегии, поскольку отвечает ее "стратегическим интересам" — поддержанию экономической стабильности в ЕС и дружеских отношений с Брюсселем, отмечает СМИ. Учитывая постепенный отказ Европы от использования газа, доля возобновляемых источников энергии увеличится. Осло же пригодится "тесная кооперация" со странами Евросоюза для перехода на такую модель экономики, подытожил автор статьи.
Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас ЕС продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. В последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
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