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Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии - РИА Новости, 18.08.2022
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Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии
Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии - РИА Новости, 18.08.2022
Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до 7% с 19%. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:47
2022-08-18T13:47
природный газ
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до 7% с 19%.Это произошло на фоне подготовки к введению дополнительного коммунального сбора за использование газа в отоплении с 1 октября, который, по данным СМИ, увеличит затраты средней семьи из четырех человек до 400-600 евро в год."Правительство едино в том, что у потребителей газа не должно возникнуть дополнительных трат из-за обязательной выплаты НДС на коммунальную плату за газ... Поэтому правительство сегодня приняло решение снизить на определенный срок НДС на использование газа до 7%. Это будет действовать столько, сколько будет взиматься дополнительная коммунальная плата за газ, то есть до 31 марта 2024 года. Этим шагом мы поддерживаем потребителей в значительной большем объеме, чем растут траты из-за дополнительных сборов", - заявил Шольц в специальном заявлении в четверг.Канцлер также анонсировал, что в ближайшее недели правительство примет новый пакет поддержки граждан и предприятий в условиях энергетического кризиса. "Как конкретно будет выглядеть пакет, мы обсуждаем в доверительной атмосфере в правительстве. Главным остается принцип справедливости, чтобы страна в этом кризисе оставалась единой", - заявил он.
https://ria.ru/20220818/sholts-1810439446.html
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природный газ, в мире, германия, олаф шольц
Природный газ, В мире, Германия, Олаф Шольц
13:47 18.08.2022
 
Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии

Канцлер Германии Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до семи процентов

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до 7% с 19%.
Это произошло на фоне подготовки к введению дополнительного коммунального сбора за использование газа в отоплении с 1 октября, который, по данным СМИ, увеличит затраты средней семьи из четырех человек до 400-600 евро в год.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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"Правительство едино в том, что у потребителей газа не должно возникнуть дополнительных трат из-за обязательной выплаты НДС на коммунальную плату за газ... Поэтому правительство сегодня приняло решение снизить на определенный срок НДС на использование газа до 7%. Это будет действовать столько, сколько будет взиматься дополнительная коммунальная плата за газ, то есть до 31 марта 2024 года. Этим шагом мы поддерживаем потребителей в значительной большем объеме, чем растут траты из-за дополнительных сборов", - заявил Шольц в специальном заявлении в четверг.
Канцлер также анонсировал, что в ближайшее недели правительство примет новый пакет поддержки граждан и предприятий в условиях энергетического кризиса. "Как конкретно будет выглядеть пакет, мы обсуждаем в доверительной атмосфере в правительстве. Главным остается принцип справедливости, чтобы страна в этом кризисе оставалась единой", - заявил он.
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Природный газВ миреГерманияОлаф Шольц
 
 
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