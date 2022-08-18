https://ria.ru/20220818/gaz-1810448118.html

Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии

Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии - РИА Новости, 18.08.2022

Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до 7% с 19%. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:47

2022-08-18T13:47

2022-08-18T13:47

природный газ

в мире

германия

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756001846_204:795:2431:2048_1920x0_80_0_0_150264fae6bd5bcacabba5425cec0cc1.jpg

БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до 7% с 19%.Это произошло на фоне подготовки к введению дополнительного коммунального сбора за использование газа в отоплении с 1 октября, который, по данным СМИ, увеличит затраты средней семьи из четырех человек до 400-600 евро в год."Правительство едино в том, что у потребителей газа не должно возникнуть дополнительных трат из-за обязательной выплаты НДС на коммунальную плату за газ... Поэтому правительство сегодня приняло решение снизить на определенный срок НДС на использование газа до 7%. Это будет действовать столько, сколько будет взиматься дополнительная коммунальная плата за газ, то есть до 31 марта 2024 года. Этим шагом мы поддерживаем потребителей в значительной большем объеме, чем растут траты из-за дополнительных сборов", - заявил Шольц в специальном заявлении в четверг.Канцлер также анонсировал, что в ближайшее недели правительство примет новый пакет поддержки граждан и предприятий в условиях энергетического кризиса. "Как конкретно будет выглядеть пакет, мы обсуждаем в доверительной атмосфере в правительстве. Главным остается принцип справедливости, чтобы страна в этом кризисе оставалась единой", - заявил он.

https://ria.ru/20220818/sholts-1810439446.html

https://ria.ru/20220816/ekonomika-1809981548.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, в мире, германия, олаф шольц