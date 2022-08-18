https://ria.ru/20220818/gaz-1810448118.html
Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии
Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии - РИА Новости, 18.08.2022
Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до 7% с 19%. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:47
2022-08-18T13:47
2022-08-18T13:47
природный газ
в мире
германия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756001846_204:795:2431:2048_1920x0_80_0_0_150264fae6bd5bcacabba5425cec0cc1.jpg
БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до 7% с 19%.Это произошло на фоне подготовки к введению дополнительного коммунального сбора за использование газа в отоплении с 1 октября, который, по данным СМИ, увеличит затраты средней семьи из четырех человек до 400-600 евро в год."Правительство едино в том, что у потребителей газа не должно возникнуть дополнительных трат из-за обязательной выплаты НДС на коммунальную плату за газ... Поэтому правительство сегодня приняло решение снизить на определенный срок НДС на использование газа до 7%. Это будет действовать столько, сколько будет взиматься дополнительная коммунальная плата за газ, то есть до 31 марта 2024 года. Этим шагом мы поддерживаем потребителей в значительной большем объеме, чем растут траты из-за дополнительных сборов", - заявил Шольц в специальном заявлении в четверг.Канцлер также анонсировал, что в ближайшее недели правительство примет новый пакет поддержки граждан и предприятий в условиях энергетического кризиса. "Как конкретно будет выглядеть пакет, мы обсуждаем в доверительной атмосфере в правительстве. Главным остается принцип справедливости, чтобы страна в этом кризисе оставалась единой", - заявил он.
https://ria.ru/20220818/sholts-1810439446.html
https://ria.ru/20220816/ekonomika-1809981548.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756001846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cf43968e6bc2b988643ad1522697a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, в мире, германия, олаф шольц
Природный газ, В мире, Германия, Олаф Шольц
Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии
Канцлер Германии Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до семи процентов
БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о снижении НДС на использование газа до 7% с 19%.
Это произошло на фоне подготовки к введению дополнительного коммунального сбора за использование газа в отоплении с 1 октября, который, по данным СМИ, увеличит затраты средней семьи из четырех человек до 400-600 евро в год.
"Правительство едино в том, что у потребителей газа не должно возникнуть дополнительных трат из-за обязательной выплаты НДС на коммунальную плату за газ... Поэтому правительство сегодня приняло решение снизить на определенный срок НДС на использование газа до 7%. Это будет действовать столько, сколько будет взиматься дополнительная коммунальная плата за газ, то есть до 31 марта 2024 года. Этим шагом мы поддерживаем потребителей в значительной большем объеме, чем растут траты из-за дополнительных сборов", - заявил Шольц
в специальном заявлении в четверг.
Канцлер также анонсировал, что в ближайшее недели правительство примет новый пакет поддержки граждан и предприятий в условиях энергетического кризиса. "Как конкретно будет выглядеть пакет, мы обсуждаем в доверительной атмосфере в правительстве. Главным остается принцип справедливости, чтобы страна в этом кризисе оставалась единой", - заявил он.