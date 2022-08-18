https://ria.ru/20220818/gar-1810380969.html
Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари
Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари - РИА Новости, 18.08.2022
Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари
Роспотребнадзор из-за появления запаха гари порекомендовал носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:21
2022-08-18T10:21
2022-08-18T15:21
общество
евгений тишковец
москва
рязанская область
медицинские маски
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор из-за появления запаха гари порекомендовал носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях.Среди профилактических мер ведомство также выделило:Роспотребнадзор в пресс-релизе отметил, что специалисты столичного управления не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. В московском главке МЧС, в свою очередь, заявили, что в городе возгораний нет — запах и дымка приходят из Рязанской области, где фиксируются природные пожары. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, явления сохранятся на ближайшие 36-48 часов.Как сообщил ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков, на территории региона действуют три очага пожаров площадью 181 гектар.
https://ria.ru/20220818/gar-1810359592.html
москва
рязанская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, евгений тишковец, москва, рязанская область, медицинские маски, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Рязанская область, Медицинские маски, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
10:21 18.08.2022 (обновлено: 15:21 18.08.2022)
Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари
Роспотребнадзор посоветовал москвичам ограничить прогулки и носить маски из-за запаха гари