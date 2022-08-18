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Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари - РИА Новости, 18.08.2022
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Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари
Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари - РИА Новости, 18.08.2022
Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари
Роспотребнадзор из-за появления запаха гари порекомендовал носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:21
2022-08-18T15:21
общество
евгений тишковец
москва
рязанская область
медицинские маски
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор из-за появления запаха гари порекомендовал носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях.Среди профилактических мер ведомство также выделило:Роспотребнадзор в пресс-релизе отметил, что специалисты столичного управления не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. В московском главке МЧС, в свою очередь, заявили, что в городе возгораний нет — запах и дымка приходят из Рязанской области, где фиксируются природные пожары. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, явления сохранятся на ближайшие 36-48 часов.Как сообщил ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков, на территории региона действуют три очага пожаров площадью 181 гектар.
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москва
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общество, евгений тишковец, москва, рязанская область, медицинские маски, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Рязанская область, Медицинские маски, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
10:21 18.08.2022 (обновлено: 15:21 18.08.2022)
 
Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари

Роспотребнадзор посоветовал москвичам ограничить прогулки и носить маски из-за запаха гари

© РИА НовостиСмог в Москве из-за пожаров в Рязанской области
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор из-за появления запаха гари порекомендовал носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях.
Среди профилактических мер ведомство также выделило:
  • временное ограничение пребывания детей на игровых площадках и на воздухе во время прогулок в дошкольных учреждениях;
  • ограничение занятий спортом на улице;
  • обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника и брусники, зеленый чай).
Роспотребнадзор в пресс-релизе отметил, что специалисты столичного управления не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
В московском главке МЧС, в свою очередь, заявили, что в городе возгораний нет — запах и дымка приходят из Рязанской области, где фиксируются природные пожары. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, явления сохранятся на ближайшие 36-48 часов.
Как сообщил ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков, на территории региона действуют три очага пожаров площадью 181 гектар.
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
08:28
Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится запах гари
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваРязанская областьМедицинские маскиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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