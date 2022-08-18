https://ria.ru/20220818/gar-1810380969.html

Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари

Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари - РИА Новости, 18.08.2022

Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари

Роспотребнадзор из-за появления запаха гари порекомендовал носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:21

2022-08-18T10:21

2022-08-18T15:21

общество

евгений тишковец

москва

рязанская область

медицинские маски

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор из-за появления запаха гари порекомендовал носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях.Среди профилактических мер ведомство также выделило:Роспотребнадзор в пресс-релизе отметил, что специалисты столичного управления не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. В московском главке МЧС, в свою очередь, заявили, что в городе возгораний нет — запах и дымка приходят из Рязанской области, где фиксируются природные пожары. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, явления сохранятся на ближайшие 36-48 часов.Как сообщил ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков, на территории региона действуют три очага пожаров площадью 181 гектар.

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москва

рязанская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, рязанская область, медицинские маски, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)