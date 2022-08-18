https://ria.ru/20220818/gar-1810359592.html
Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится запах гари
Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится запах гари - РИА Новости, 18.08.2022
Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится запах гари
Ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие 36-48 часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:28
2022-08-18T08:28
2022-08-18T11:13
общество
москва
рязанская область
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие 36-48 часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в нижнем пограничном слое "сохранится юго-восточный вынос воздушных масс", поэтому следы пожаров, которые сейчас наблюдаются под Рязанью, дойдут до Москвы."В ближайшие 36-48 часов направление ветра не изменится. Если ситуация не будет стабилизирована, это все будет поступать в столичный регион", — отметил собеседник агентства.Врио губернатора региона Павел Малков заявил, что осадков там пока не ожидается. В среду Малков информировал, что на территории области действовали пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По данным на четверг, очагов уже три, площадью 181 гектар.
https://ria.ru/20220813/moskva-1809358087.html
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рязанская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, рязанская область
Общество, Москва, Рязанская область
08:28 18.08.2022 (обновлено: 11:13 18.08.2022)
Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится запах гари
Синоптик: ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области до 48 часов