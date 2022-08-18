https://ria.ru/20220818/gar-1810359592.html

Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится запах гари

Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится запах гари - РИА Новости, 18.08.2022

Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится запах гари

Ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие 36-48 часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:28

2022-08-18T08:28

2022-08-18T11:13

общество

москва

рязанская область

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие 36-48 часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в нижнем пограничном слое "сохранится юго-восточный вынос воздушных масс", поэтому следы пожаров, которые сейчас наблюдаются под Рязанью, дойдут до Москвы."В ближайшие 36-48 часов направление ветра не изменится. Если ситуация не будет стабилизирована, это все будет поступать в столичный регион", — отметил собеседник агентства.Врио губернатора региона Павел Малков заявил, что осадков там пока не ожидается. В среду Малков информировал, что на территории области действовали пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По данным на четверг, очагов уже три, площадью 181 гектар.

https://ria.ru/20220813/moskva-1809358087.html

москва

рязанская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, рязанская область