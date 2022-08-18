https://ria.ru/20220818/forum-1810478140.html

В Тамбове открылся всероссийский форум "Среда для жизни"

В Тамбове открылся всероссийский форум "Среда для жизни" - РИА Новости, 18.08.2022

В Тамбове открылся всероссийский форум "Среда для жизни"

В Тамбове 18-19 августа проходит крупный всероссийский форум "Среда для жизни", сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:17

2022-08-18T15:17

2022-08-18T15:17

тамбовская область

тамбов

максим егоров

михаил мишустин

благоустройство

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ТАМБОВ, 18 авг – РИА Новости. В Тамбове 18-19 августа проходит крупный всероссийский форум "Среда для жизни", сообщает пресс-служба областного правительства.Это главная площадка Минстроя и АО "ДОМ.РФ", где представлены лучшие практики и перспективные направления жилищного строительства, благоустройства территорий и определяются тенденции развития городской среды на несколько лет вперёд.Главная тема сегодняшнего форума - индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. Поэтому Тамбовская область, на территории которой более половины жилищного фонда области — частный сектор, рассматривается организаторами как площадка для реализации прогрессивных идей.Сегодня в работе форума принимает участие глава российского правительства Михаил Мишустин, а также ряд представителей кабинета министров. Они посетят специализированную выставку, где представлены новинки архитектуры и строительства, презентации оригинальных решений в сфере жилья и городской среды. Затем в рамках деловой программы премьер-министр проведет пленарную сессию.В форуме принимает участие почти полторы тысячи человек из разных регионов страны и некоторых зарубежных стран. На сессиях и круглых столах они обсудят актуальные отраслевые темы, обменяются опытом работы, сформулируют предложения для направления в правительство."Тамбовская область работает на опережение. Мы реализуем проекты комплексного развития новых территорий, перестраиваем дворы Тамбовщины, делая их многофункциональными общественными пространствами. Поддерживаем бережное обновление исторической застройки в Тамбове и малых городах области. Уверен, что на форуме будет много интересных решений, которые мы сможем успешно применить для развития нашей области", - сказал врио главы администрации области Максим Егоров.На площадке форума "Среда для жизни" пройдет также Форум малых городов и исторических поселений, где подведут итоги ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победители получат грантовую поддержку на благоустройство территорий.Также сегодня состоялось торжественное открытие первого в области Народного фитнес-парка на городской набережной Цны.

https://ria.ru/20220804/rekonstruktsiya-1807220158.html

https://ria.ru/20220711/grant-1801712856.html

тамбов

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, максим егоров, михаил мишустин, благоустройство