В Тамбове открылся всероссийский форум "Среда для жизни"
Стелла-сердце "Я люблю Тамбов" в Тамбове
ТАМБОВ, 18 авг – РИА Новости. В Тамбове 18-19 августа проходит крупный всероссийский форум "Среда для жизни", сообщает пресс-служба областного правительства.
Главная тема сегодняшнего форума - индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. Поэтому Тамбовская область, на территории которой более половины жилищного фонда области — частный сектор, рассматривается организаторами как площадка для реализации прогрессивных идей.
Сегодня в работе форума принимает участие глава российского правительства Михаил Мишустин, а также ряд представителей кабинета министров. Они посетят специализированную выставку, где представлены новинки архитектуры и строительства, презентации оригинальных решений в сфере жилья и городской среды. Затем в рамках деловой программы премьер-министр проведет пленарную сессию.
В форуме принимает участие почти полторы тысячи человек из разных регионов страны и некоторых зарубежных стран. На сессиях и круглых столах они обсудят актуальные отраслевые темы, обменяются опытом работы, сформулируют предложения для направления в правительство.
"Тамбовская область работает на опережение. Мы реализуем проекты комплексного развития новых территорий, перестраиваем дворы Тамбовщины, делая их многофункциональными общественными пространствами. Поддерживаем бережное обновление исторической застройки в Тамбове и малых городах области. Уверен, что на форуме будет много интересных решений, которые мы сможем успешно применить для развития нашей области", - сказал врио главы администрации области Максим Егоров.
На площадке форума "Среда для жизни" пройдет также Форум малых городов и исторических поселений, где подведут итоги ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победители получат грантовую поддержку на благоустройство территорий.
Также сегодня состоялось торжественное открытие первого в области Народного фитнес-парка на городской набережной Цны.