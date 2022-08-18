https://ria.ru/20220818/flag-1810542679.html

Жительницу Обнинска осудили на полгода за плевок на флаг России

Жительницу Обнинска осудили на полгода за плевок на флаг России - РИА Новости, 18.08.2022

Жительницу Обнинска осудили на полгода за плевок на флаг России

Жительница Калужской области приговорена судом к ограничению свободы на полгода за то, что плюнула на полотнище государственного флага РФ, сообщила прокуратура... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:27

2022-08-18T17:27

2022-08-18T17:27

происшествия

обнинск

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Жительница Калужской области приговорена судом к ограничению свободы на полгода за то, что плюнула на полотнище государственного флага РФ, сообщила прокуратура региона.Инцидент произошел в Обнинске 6 марта."Установлено, что 39-летняя жительница Обнинска, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке на улице Гагарина, увидела закрепленное на крышке капота автомобиля полотнище государственного флага РФ и умышленно плюнула на него", - говорится в сообщении.Суд признал женщину виновной в надругательстве над государственным флагом РФ."Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимой, на основании которых ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.

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происшествия, обнинск, россия