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Жительницу Обнинска осудили на полгода за плевок на флаг России - РИА Новости, 18.08.2022
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Жительницу Обнинска осудили на полгода за плевок на флаг России
Жительницу Обнинска осудили на полгода за плевок на флаг России - РИА Новости, 18.08.2022
Жительницу Обнинска осудили на полгода за плевок на флаг России
Жительница Калужской области приговорена судом к ограничению свободы на полгода за то, что плюнула на полотнище государственного флага РФ, сообщила прокуратура... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:27
2022-08-18T17:27
происшествия
обнинск
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Жительница Калужской области приговорена судом к ограничению свободы на полгода за то, что плюнула на полотнище государственного флага РФ, сообщила прокуратура региона.Инцидент произошел в Обнинске 6 марта."Установлено, что 39-летняя жительница Обнинска, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке на улице Гагарина, увидела закрепленное на крышке капота автомобиля полотнище государственного флага РФ и умышленно плюнула на него", - говорится в сообщении.Суд признал женщину виновной в надругательстве над государственным флагом РФ."Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимой, на основании которых ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
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происшествия, обнинск, россия
Происшествия, Обнинск, Россия
17:27 18.08.2022
 
Жительницу Обнинска осудили на полгода за плевок на флаг России

Жительницу Калужской области осудили на полгода за плевок на полотнище флага России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Жительница Калужской области приговорена судом к ограничению свободы на полгода за то, что плюнула на полотнище государственного флага РФ, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в Обнинске 6 марта.
"Установлено, что 39-летняя жительница Обнинска, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке на улице Гагарина, увидела закрепленное на крышке капота автомобиля полотнище государственного флага РФ и умышленно плюнула на него", - говорится в сообщении.
Суд признал женщину виновной в надругательстве над государственным флагом РФ.
"Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимой, на основании которых ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
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