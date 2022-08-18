https://ria.ru/20220818/finlyadiya-1810534319.html

Финляндия запросила у посольства России разъяснения из-за нарушения границы

Финляндия запросила у посольства России разъяснения из-за нарушения границы - РИА Новости, 18.08.2022

Финляндия запросила у посольства России разъяснения из-за нарушения границы

Финское внешнеполитическое ведомство запросило у посольства России информацию по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:12

2022-08-18T17:12

2022-08-18T17:21

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство запросило у посольства России информацию по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими истребителями.Ранее в четверг минобороны Финляндии заявило о подозрении в нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.

https://ria.ru/20220810/vertolet-1808700412.html

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в мире, финляндия, миг-31, россия