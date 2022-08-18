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Финляндия запросила у посольства России разъяснения из-за нарушения границы - РИА Новости, 18.08.2022
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Финляндия запросила у посольства России разъяснения из-за нарушения границы
Финляндия запросила у посольства России разъяснения из-за нарушения границы - РИА Новости, 18.08.2022
Финляндия запросила у посольства России разъяснения из-за нарушения границы
Финское внешнеполитическое ведомство запросило у посольства России информацию по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:12
2022-08-18T17:21
в мире
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миг-31
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство запросило у посольства России информацию по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими истребителями.Ранее в четверг минобороны Финляндии заявило о подозрении в нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.
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в мире, финляндия, миг-31, россия
В мире, Финляндия, МиГ-31, Россия
17:12 18.08.2022 (обновлено: 17:21 18.08.2022)
 
Финляндия запросила у посольства России разъяснения из-за нарушения границы

Финляндия запросила у посольства России разъяснения по нарушению воздушного пространства

© Фото : страница МИД Финляндии в FacebookЗдание МИД Финляндии в Хельсинки
Здание МИД Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : страница МИД Финляндии в Facebook
Здание МИД Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство запросило у посольства России информацию по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими истребителями.
"МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении финского ведомства.
Ранее в четверг минобороны Финляндии заявило о подозрении в нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.
Вертолет Ми-8 АМТШ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 18:49
Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства
 
В миреФинляндияМиГ-31Россия
 
 
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